दिल्ली में डबल मर्डर, महिला और पूर्व लिव इन पार्टनर की मौत, पति गंभीर रूप से घायल

शनिवार रात को आकाश अपनी पत्नी शालिनी के साथ अपनी सास शीला से मिलने के लिए नबी करीम पहुंचा था। इसी दौरान आशू ने शालिनी पर चाकू से हमला कर दिया। जब आकाश अपनी पत्नी शालिनी को बचाने के लिए दौड़ा तो आशू ने उस पर भी हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान आकाश ने खुद को संभालते हुए आशू को पकड़ लिया और उसी चाकू से उस पर पलटवार कर दिया। इस खूनी झड़प में तीनों घायल हो गए।