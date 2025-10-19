Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली में डबल मर्डर, महिला और पूर्व लिव इन पार्टनर की मौत, पति गंभीर रूप से घायल

दिल्ली में खूनी झड़प में महिला और उसके पूर्व लिव इन पार्टनर की मौत हो गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताई हत्याकांड की पूरी कहानी...

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 19, 2025

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Delhi double murder: दिल्ली में धनतेरस की रात को डबल मर्डर की घटना सामने आई। नबी करीम थाना इलाके में प्रेम संबंधों में एक महिला और उसके प्रेमी की मौत हो गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान घायल युवक आकाश (23) की पत्नी शालिनी (22), शालिनी का पूर्व लिव इन पार्टनर आशू ऊर्फ शैलेंद्र (34) के रूप में हुई।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस ने बताया कि आकाश की पत्नी शालिनी का आशू के साथ प्रेम संबंध था। वह आकाश को छोड़कर आशू के साथ लिव इन में रह रही थी, कुछ दिनों पहले उसने आशू को छोड़ दिया और फिर से आकाश के साथ रहने लगी। इस बाद से आशू बेहद गुस्से में था।

शनिवार रात को आकाश अपनी पत्नी शालिनी के साथ अपनी सास शीला से मिलने के लिए नबी करीम पहुंचा था। इसी दौरान आशू ने शालिनी पर चाकू से हमला कर दिया। जब आकाश अपनी पत्नी शालिनी को बचाने के लिए दौड़ा तो आशू ने उस पर भी हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान आकाश ने खुद को संभालते हुए आशू को पकड़ लिया और उसी चाकू से उस पर पलटवार कर दिया। इस खूनी झड़प में तीनों घायल हो गए।

इसके बाद शालिनी का भाई रोहित दोनों (आकाश और शालिनी) को एलएचएमसी अस्पताल लेकर गया, जबकि पुलिस ने आशू को भी उसी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने जांच के बाद आशू और शालिनी दोनों को मृत घोषित कर दिया और आकाश का इलाज जारी है।

आशू खुद को बताता था शालिनी के गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आशू खुद को शालिनी के गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता बता रहा था, इसी बात को लेकर दोनों पुरुषों के बीच विवाद बढ़ा हुआ था। पुलिस ने यह भी बताया कि आशू नबी करीम थाना क्षेत्र का कुख्यात था, जबकि आकाश के खिलाफ भी तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।

19 Oct 2025 10:07 am

