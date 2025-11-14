Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

सपने में आकर कहा…और महिला ने दोनों बेटों की दे दी बली, ससुर पर भी जानलेवा हमला

पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज भी कर लिया। 

अहमदाबाद

image

Ashib Khan

Nov 14, 2025

महिला ने दो बच्चों की हत्या

गुजरात के नवसारी जिले के बिलीमोरा शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक महिला ने अपने दोनों बेटों की हत्या कर दी और ससुर पर भी जानलेवा हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद ससुर ने पड़ोसियों को घटना के बारे में जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महिला का पति पिछले चार दिन से अस्पताल में भर्ती है।

पुलिस के मुताबिक यह घटना देसरा इलाके के महाराजा अपार्टमेंट के एक फ्लैट में हुई है। दरअसल, यूपी के जौनपुर निवासी शिवकांत शर्मा अपनी पत्नी-बच्चों और माता-पिता के साथ करीब दस साल से यहां पर रह रहा है।

ससुर पर किया हमला

शिवकांत को टायफाइड होने पर परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उनका इलाज चल रहा है। मामले में पुलिस ने बताया कि महिला ने अपने सोते हुए बच्चों का गला घोट दिया। इसके बाद ससुर के कमरे में गई और उसने कांच से हमला किया। जिससे ससुर का हाथ कट गया।

पुलिस को दी सूचना

वहीं महिला द्वारा हमला करने के बाद ससुर भागने लगा तो उसने कान काट लिया। किसी तरह व्यक्ति उसके चंगुल से भागा और पड़ोसियों को घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस ने दर्ज किया केस

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजे को तोड़कर फ्लैट के अंदर प्रवेश किया। घटनास्थल का नजारा देखकर पुलिस भी हैरान हो गई। महिला अपने दोनों बच्चों के शव के पास बैठी मिली। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज भी कर लिया। 

वहीं महिला ने पुलिस पूछताछ में बच्चों की गला घोटकर हत्या की बात कबूल की है। महिला ने बताया कि उसने वारदात को अंजाम देने से पहले स्नान किया और इसके बाद प्रार्थना की।

मानसिक रुप से अस्थिर है महिला

मामले में पुलिस उपाधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि हम उसे अस्पताल में मनोचिकित्सक के पास ले गए और पता चला कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है। उसने हमें बताया कि उसने पितृमोक्ष के लिए ऐसा किया था। 

पुलिस ने कहा कि उसने हमें बताया कि पिछले दो दिनों से कोई उसके सपने में आ रहा था और कह रहा था कि उसे अपने दोनों बेटों की बलि देनी होगी, और उसके बाद, उसके जीवन में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। 

Published on:

14 Nov 2025 09:08 pm

Hindi News / National News / सपने में आकर कहा…और महिला ने दोनों बेटों की दे दी बली, ससुर पर भी जानलेवा हमला

