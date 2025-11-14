सपने में आकर कहा…और महिला ने दोनों बेटों की दे दी बली, ससुर पर भी जानलेवा हमला

गुजरात के नवसारी जिले के बिलीमोरा शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक महिला ने अपने दोनों बेटों की हत्या कर दी और ससुर पर भी जानलेवा हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद ससुर ने पड़ोसियों को घटना के बारे में जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महिला का पति पिछले चार दिन से अस्पताल में भर्ती है।