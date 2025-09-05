Bihar News: रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही महिला को बंदूक के बल पर उठाया, गैंग रेप के बाद मचा बवाल

बिहार में गुरुवार की देर रात रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही महिला के साथ बर्बरता हुई है। पुलिस के हवाले से 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि महिला को दो हैवानों ने पटना जिले के एक स्टेशन से बंदूक के बल पर अगवा किया। इसके बाद, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया।