खुशखबरी: कैब में महिला ड्राइवर का नया ऑप्शन होगा लॉन्च, रात में सफर होगा ज्यादा सेफ

Female cab driver option in Ola, Uber: अब शहर की सड़कों पर सफर करते समय महिलाओं के मन में उठने वाला डर खत्म होगा। ऑनलाइन कैब बुकिंग के बाद अनजान पुरुष ड्राइवर के साथ देर रात ऑफिस से लौटना हो या फिर अनजान रास्तों पर सफर करने के दौरान अनजाना डर, महिलाओं को अब इस असुरक्षा से जल्द ही राहत मिलने वाली है। राइड बुक करने के लिए ओला, उबर और रैपिडों जैसे ऐप में महिला ड्राइवर चुन सकेंगी। इसके लिए ऐप पर जेंडर चॉइस ऑप्शन मिलेगा। हालांकि यह ड्राइवर उपलब्ध होने पर ही निर्भर करेगा। इसके साथ ही लोग यात्रा पूरी होने के बाद चालक को टिप भी दे सकेंगे।