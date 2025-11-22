आपके पास वोट हैं, मेरे पास फंड: अजित पवार के बयान ने मचाया महाराष्ट्र में सियासी बवाल

मालेगांव, जो पवार परिवार के लंबे राजनीतिक प्रभाव वाला इलाका है, 2 दिसंबर को नगर पंचायत चुनाव के लिए तैयार है। यहां एनसीपी भाजपा समर्थित पैनल के साथ मिलकर मैदान में है। अजित पवार ने अपने भाषण में फंड की उपलब्धता को वोट से जोड़ दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एनसीपी के 18 उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने पर विकास कार्यों के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन असफलता की स्थिति में विकास योजनाओं पर रोक लग सकती है। पवार का यह बयान न केवल स्थानीय चुनाव को प्रभावित कर सकता है, बल्कि महाराष्ट्र की सियासत में गठबंधन की छवि पर भी सवाल खड़े कर रहा है। एनसीपी-भाजपा गठबंधन पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है, और यह बयान उसे और नुकसान पहुंचा सकता है।