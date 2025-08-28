न जाना पड़ेगा RTO, न ही मैरिज रजिस्ट्रार के पास लगानी होगी हाजिरी, WhatsApp पर बन जाएंगे ये डॉक्यूमेंट्स

सरकारी कागजों (documents) के लिए घंटों सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन दिल्ली के लोगों को जल्द ही इससे निजात मिलने वाली है। अब दिल्ली के लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस या जाति प्रमाणपत्र जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप गवर्नेंस नाम का एक नया प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रही है। इसके जरिए लोग अब व्हाट्सएप पर ही जरूरी कागजातों की जांच करवा सकेंगे और अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे।
एक बड़े अधिकारी ने बताया कि इस व्हाट्सएप गर्वनेंस सर्विस से दिल्ली के लोग कई सरकारी विभागों की सुविधाएं अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे सर्विसेज का इस्तेमाल करना और भी आसान और पारदर्शी होगा। अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में इस प्लेटफॉर्म पर 25-30 सेवाएं उपलब्ध होंगी, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और जाति प्रमाणपत्र।
कुछ समय बाद में और भी सेवाएं जोड़ी जाएंगी। बता दें कि पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार ने डोरस्टेप डिलीवरी योजना शुरू की थी। इसमें 30 से ज्यादा सर्विसेज घर पर मिलती थीं, लेकिन ये योजना एक साल से बंद है। अब इसे पूरी तरह से खत्म करने की बात चल रही है।
इन सर्टिफिकेट्स को बनवाने के लिए सरकार द्वारा जारी एक खास नंबर पर Hey (हाय) लिखकर भेजना होगा। इसके बाद आप अलग-अलग विभागों में जाकर अपनी जरूरत की सर्विस के लिए आवेदन कर सकेंगे और फॉर्म भर सकेंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद आप अपने सर्टिफिकेट को व्हाट्सएप पर ही क्यूआर कोड के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए प्लेटफॉर्म पर AI चैट बॉट भी मौजूद होगा। जो हिंदी और अंग्रेजी में काम करेगा। साथ ही, टेक्सट, फोटो व वीडियो फॉर्मेट के जरिए योजनाओं की जानकारी देगा।
अधिकारियों ने कहा कि सरकार इस परियोजना के लिए मेटा को भी शामिल किया जा सकता है। इस पर अभी काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए योग्य व्हाट्सएप बिज़नेस सॉल्यूशन प्रदाताओं और मेटा भागीदारों के लिए टेंडर भी निकाला जाएगा।