न जाना पड़ेगा RTO, न ही मैरिज रजिस्ट्रार के पास लगानी होगी हाजिरी, WhatsApp पर बन जाएंगे ये डॉक्यूमेंट्स

सरकारी कागजों (documents) के लिए घंटों सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन दिल्ली के लोगों को जल्द ही इससे निजात मिलने वाली है। अब दिल्ली के लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस या जाति प्रमाणपत्र जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप गवर्नेंस नाम का एक नया प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रही है। इसके जरिए लोग अब व्हाट्सएप पर ही जरूरी कागजातों की जांच करवा सकेंगे और अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे।