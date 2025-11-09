Bihar Chunav: प्रियंका गांधी का भाषण सुनकर भड़क गईं यह महिला नेता, कहा- ‘गांधी सरनेम होने का मतलब ये नहीं कि आप…’

प्रियंका गांधी ने शनिवार को बिहार में अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी और भाजपा को जमकर घेरा। कटिहार के कदवा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि आज कांग्रेस और महागठबंधन की लड़ाई केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है, जिसमें वोट देने का अधिकार भी शामिल है, जो खतरे में है।