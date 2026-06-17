Om Birla: विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की होगी सबसे बड़ी भूमिका, युवा संसद लोकतंत्र को कर रही मजबूत- ओम बिरला

Youth Parliament 2026: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि युवा संसद कार्यक्रम देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के साथ-साथ भविष्य के नेतृत्व को तैयार करने का एक प्रभावी मंच बनकर उभरा है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे संविधान के आदर्शों और मूल्यों से प्रेरणा लें और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में सक्रिय योगदान दें। संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आयोजित 'विकसित भारत युवा संसद-2026' के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि देशभर के लाखों युवा इस कार्यक्रम से जुड़कर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझ रहे हैं और अपनी नेतृत्व क्षमता को निखार रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 50 लाख से अधिक युवा युवा संसद कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जो संवाद, विचार-विमर्श और रचनात्मक बहस के माध्यम से लोकतंत्र को और मजबूत बना रहे हैं।