Crime News: दिल्ली में पाकिस्तान समर्थित आतंकी-क्राइम मॉड्यूल का भंडाफोड़, 7 आरोपी गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद

Crime News: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान से जुड़े एक आतंकी-क्राइम मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस नेटवर्क के लोग पाकिस्तान से हथियार और मादक पदार्थ की तस्करी के लिए यूपीआइ से दुबई में बैठे कई लोगों को अलग अलग खातों में पैसे भेजा करते थे। इसी तरह से पैसे भेज कर आरोपियों ने एक लाख रुपए में जिगाना पिस्टल खरीदी थी। पुलिस का दावा है कि ये सभी पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर से आतंकी बने शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी अजमल गुज्जर के संपर्क में थे और उन्हीं के इशारे पर पंजाब के रास्ते अवैध हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थ मंगवाकर दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई करते थे। मामले में पूरे नेटवर्क और कथित साजिश की जांच जारी है।