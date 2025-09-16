‘कानून से ऊपर नहीं है सेलिब्रिटी’: TMC सांसद यूसुफ पठान को गुजरात हाईकोर्ट से झटका

पठान ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें और उनके भाई पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज इरफान पठान को अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जमीन खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है, उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से जमीन खरीदने की अनुमति इस आधार पर मांगी कि वह और उनके भाई इरफान पठान दोनों ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध खेल हस्तियां हैं और उनके परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उन्हें जमीन आवंटित की जानी चाहिए।