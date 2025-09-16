तेजस्वी यादव की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ शुरु, कहा- खाने पीने का समय नहीं, बच्चों तक से बात नहीं होती

बिहार चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में एक और वोटर अधिकार यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। मंगलवार को जहानाबाद शहर से इस यात्रा की शुरुआत की गई है और पांच दिनों बाद यह वैशाली में समाप्त होगी। यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने बताया कि इन दिनों उनका शेड्यूल काफी व्यस्त चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसके चलते हमें खाने पीने का भी समय नहीं मिलता है, लेकिन अब हमें इसकी आदत हो गई है। तेजस्वी ने आगे कहा, मुझे परिवार के लिए बहुत कम समय मिलता है, और न ही मुझे मेरे बच्चों से बात करने का मौका मिलता है।