अदीना मस्जिद जाकर बुरी तरह से ट्रोल हुए युसूफ पठान, BJP के पलटवार के बाद यूजर्स भी बोले- ‘यह एक मंदिर…’

यूसुफ पठान ने पश्चिम बंगाल के मालदा में अदीना मस्जिद का दौरा किया और तस्वीरें शेयर कीं। भाजपा ने दावा किया कि यह मस्जिद नहीं, बल्कि आदिनाथ मंदिर है। इस पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें लोग मस्जिद के इतिहास और हिंदू प्रतीकों के बारे में बहस कर रहे हैं। 2 min read