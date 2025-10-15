Zubeen Garg Death Case: गिरफ्तार लोगों पर हमला, प्रसंशकों ने जेल के बाहर की हिंसा

मामले में पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) अखिलेश सिंह ने कहा, "स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हमें बल प्रयोग करना पड़ा और फिलहाल जिला जेल और उसके आसपास के इलाकों में स्थिति सामान्य हो गई है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। मैं सभी से अपील करता हूँ कि वे हिंसा का सहारा न लें और कानून अपने हाथ में न लें।