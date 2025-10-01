Zubeen Garg death Probe : सिंगर जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, सिंगापुर फेस्ट के आयोजक श्यामकनु महंत गिरफ्तार

जुबिन के साथ श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ शर्मा दोनों ही नौका यात्रा के दौरान मौजूद थे। जुबिन की मौत के लिए महंत और शर्मा के खिलाफ लापरवाही और कुप्रबंधन के कारण बताया गया और उनके खिलाफ असम में कई जगहों पर शिकायतें दर्ज कराई गई। असम सीआईडी ​​ने इस मामले में महंत, शर्मा और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत आपराधिक षड्यंत्र, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से मौत का कारण बनने के लिए एक समेकित मामला दर्ज किया।