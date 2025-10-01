Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Zubeen Garg death Probe : सिंगर जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, सिंगापुर फेस्ट के आयोजक श्यामकनु महंत गिरफ्तार

Zubeen Garg: असम के सिंगर जुबिन गर्ग के मौत के सिलसिले में मुख्य आरोपी श्यामकानु महंत को कथित तौर पर सिंगापुर से दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया जबकि सिद्धार्थ शर्मा को गुड़गांव में गिरफ्तार किया गया।

2 min read

गुवाहाटी

image

Swatantra Mishra

Oct 01, 2025

Zubeen Garg Manager siddharth sharma arrested

जुबीन गर्ग और उनकी पत्नी (Photo Source- X)

Zubeen Garg death probe News: असम के गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में मौत के 10 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद असम पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत और गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को गिरफ्तार (Shyamkanu Mahanta and Garg’s manager Siddhartha Sharma arrested) कर लिया और बुधवार सुबह उन्हें गुवाहाटी ले आई।

इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने श्यामकानु महंत और जुबिन गर्ग के मैनेजर की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है।

असम सीआईडी ​​(Assam CID) ने गर्ग की मौत के सिलसिले में दर्ज मामले के मुख्य आरोपी श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ शर्मा को 6 अक्टूबर को पेश होने के लिए समन जारी किया था। घटना के बाद से दोनों असम नहीं लौटे हैं। जुबिन गर्ग के मौत के सिलसिले में मुख्य आरोपी श्यामकानु महंत को कथित तौर पर सिंगापुर से दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया जबकि सिद्धार्थ शर्मा को गुड़गांव में गिरफ्तार किया गया।

जुबीन गर्ग: 19 सितंबर को सिंगापुर में हुई थी मौत

52 वर्षीय जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के दौरान निधन हो गया था। एक नौका यात्रा के दौरान तैराकी करते समय वे बेहोश हो गए थे और सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सिंगापुर के अधिकारियों द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में उनकी मृत्यु का कारण "डूबना" बताया गया है।

जुबिन की मौत के समय महंत और शर्मा थे मौजूद

जुबिन के साथ श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ शर्मा दोनों ही नौका यात्रा के दौरान मौजूद थे। जुबिन की मौत के लिए महंत और शर्मा के खिलाफ लापरवाही और कुप्रबंधन के कारण बताया गया और उनके खिलाफ असम में कई जगहों पर शिकायतें दर्ज कराई गई। असम सीआईडी ​​ने इस मामले में महंत, शर्मा और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत आपराधिक षड्यंत्र, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से मौत का कारण बनने के लिए एक समेकित मामला दर्ज किया।

श्यामकानु और सिद्धार्थ ने असम लौटने से कर दिया था मना

शर्मा और महंत दोनों ने बयान जारी कर कहा था कि वे असम लौटने से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने खिलाफ बड़े पैमाने पर जनता के आक्रोश के कारण अपनी सुरक्षा को खतरा होने का डर है।

गृह मंत्रालय ने सिंगापुर सरकार से मांगी थी मदद

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को सिंगापुर सरकार को पत्र लिखकर भारत और सिंगापुर सरकारों के बीच पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते के आधार पर वहां के अधिकारियों से जांच में सहायता मांगी।

Zubeen Garg की मौत के बाद बोले CM हिमंता, हमारे प्रिय जुबीन के साथ अंतिम क्षणों में क्या हुआ…, जांच कराएगी असम सरकार
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Oct 2025 10:31 am

Published on:

01 Oct 2025 10:23 am

Hindi News / National News / Zubeen Garg death Probe : सिंगर जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, सिंगापुर फेस्ट के आयोजक श्यामकनु महंत गिरफ्तार

