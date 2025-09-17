जोधपुर जा रही आलू की बोरियों से निकला 724 किलो ड्रग्स, नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के नीमच जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जहां नारकोटिक्स ने 724 किलो ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल, 15 सितंबर को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) नीमच को जानकारी मिली थी कि बड़ी मात्रा में ड्रग्स मंदसौर से राजस्थान के जोधपुर ले जाया जा रहा था।



केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) नीमच को जानकारी मिली थी कि डोडा चूरा जोधपुर जाया जा रहा है। जिसके बाद नारकोटिक्स अधिकारियों ने तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई और 14/15 सितंबर की रात को ही निगरानी शुरू कर दी। तड़के बायपास स्थित जेटपुरा फंटा के पास एक अशोक लेलैंड ईकोमेट ट्रक को रोक लिया गया।