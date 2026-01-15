दिल्ली में मां बनी बिहार की नाबालिग तो गुजरात में रहने वाले पति पर दर्ज हुई रेप और पोक्सो में FIR

प्रतीकात्मक फोटो
Crime : बिहार की रहने वाली एक नाबालिग के दिल्ली में मां बनने पर पति के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। सिर्फ रेप ही नहीं पोक्सो के तहत भी पुलिस ने कार्रवाई की है। महिला का पति गुजरात में रहकर काम करता है। 17 वर्षीय नाबालिग को प्रसव पीड़ा हुई तो उसे सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया। यहां आधार कार्ड में उम्र महज 17 साल होने पर इस घटना का पता चल सका। चिकित्सकों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। बाद में पुलिस ने पोक्सो के तरत मामला दर्ज किया।
पुलिस ने इस मामले में शून्य क्राइम नंबर पर FIR दर्ज की है। लड़की बिहार के खंडवा की रहने वाली है तो इस FIR को बिहार के खंडवा भेजा जाएगा। खंडवा कोतवाली सिटी अब इस मामले में जांच करेगी। प्राथमिक पूछताछ और पड़ताल में पता चला है कि खंडवा की रहने वाली इस लड़की की शादी 2025 में हुई थी। उस वक्त इसकी उम्र महज 16 साल थी। शादी के बाद वह गर्भवती हो गई। अब प्रसव पीड़ा होने पर वह अस्पताल पहुंची तो दस्तावेजों में उसकी उम्र कम निकली। इस पर चिकित्सकों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी।
शादी के बाद कुछ दिन दुल्हन खंडवा में अपनी ससुराल रही और गर्भवती होने पर पति ने उसे देखभाल के लिए दिल्ली में अपनी ननद के पास छोड़ दिया। दिल्ली में पत्नी को छोड़कर पति गुजरात में काम पर चला गया। पीड़िता बिहार के कटिहार जिले की रहने वाली है। पीड़िता ने बताया कि वह तीन भाई-बहन हैं। यह भी बताया कि वह कभी स्कूल नहीं गई। माता-पिता मजदूरी का काम करते हैं। खंडवा के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने माता-पिता से मिलकर उसका रिश्ता तय कर दिया था। पति गुजरात में मजदूरी करता है।
अब इस मामले में पीड़िता के पति को गिरफ्तार किया जाएगा। पति पर रेप और पोक्सो के तहत केस चलेगा। अब देखना यह है कि इस मामले में पुलिस ने क्या चार्जशीट अदालत में दाखिल करती है। माना यही जा रहा है कि इस मामले में आरोप सिद्ध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है पति पर लगे आरोपों को साबित करना। यह घटना अब दिल्ली से लेकर बिहार और गुजरात तक चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल खंडवा कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है।
