दिल्ली में मां बनी बिहार की नाबालिग तो गुजरात में रहने वाले पति पर दर्ज हुई रेप और पोक्सो में FIR

पुलिस ने इस मामले में शून्य क्राइम नंबर पर FIR दर्ज की है। लड़की बिहार के खंडवा की रहने वाली है तो इस FIR को बिहार के खंडवा भेजा जाएगा। खंडवा कोतवाली सिटी अब इस मामले में जांच करेगी। प्राथमिक पूछताछ और पड़ताल में पता चला है कि खंडवा की रहने वाली इस लड़की की शादी 2025 में हुई थी। उस वक्त इसकी उम्र महज 16 साल थी। शादी के बाद वह गर्भवती हो गई। अब प्रसव पीड़ा होने पर वह अस्पताल पहुंची तो दस्तावेजों में उसकी उम्र कम निकली। इस पर चिकित्सकों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी।