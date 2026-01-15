15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली में मां बनी बिहार की नाबालिग तो गुजरात में रहने वाले पति पर दर्ज हुई रेप और पोक्सो में FIR

Crime 16वे साल में लड़की की शादी कर दी गई और 17 साल की उम्र में वह मां बन गई।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 15, 2026

FIR

प्रतीकात्मक फोटो

Crime : बिहार की रहने वाली एक नाबालिग के दिल्ली में मां बनने पर पति के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। सिर्फ रेप ही नहीं पोक्सो के तहत भी पुलिस ने कार्रवाई की है। महिला का पति गुजरात में रहकर काम करता है। 17 वर्षीय नाबालिग को प्रसव पीड़ा हुई तो उसे सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया। यहां आधार कार्ड में उम्र महज 17 साल होने पर इस घटना का पता चल सका। चिकित्सकों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। बाद में पुलिस ने पोक्सो के तरत मामला दर्ज किया।

जीरो क्राइम नंबर पर दर्ज हुई रिपोर्ट ( Crime )

पुलिस ने इस मामले में शून्य क्राइम नंबर पर FIR दर्ज की है। लड़की बिहार के खंडवा की रहने वाली है तो इस FIR को बिहार के खंडवा भेजा जाएगा। खंडवा कोतवाली सिटी अब इस मामले में जांच करेगी। प्राथमिक पूछताछ और पड़ताल में पता चला है कि खंडवा की रहने वाली इस लड़की की शादी 2025 में हुई थी। उस वक्त इसकी उम्र महज 16 साल थी। शादी के बाद वह गर्भवती हो गई। अब प्रसव पीड़ा होने पर वह अस्पताल पहुंची तो दस्तावेजों में उसकी उम्र कम निकली। इस पर चिकित्सकों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी।

गर्भवती होने के बाद खंडवा से दिल्ली आई थी पीड़िता

शादी के बाद कुछ दिन दुल्हन खंडवा में अपनी ससुराल रही और गर्भवती होने पर पति ने उसे देखभाल के लिए दिल्ली में अपनी ननद के पास छोड़ दिया। दिल्ली में पत्नी को छोड़कर पति गुजरात में काम पर चला गया। पीड़िता बिहार के कटिहार जिले की रहने वाली है। पीड़िता ने बताया कि वह तीन भाई-बहन हैं। यह भी बताया कि वह कभी स्कूल नहीं गई। माता-पिता मजदूरी का काम करते हैं। खंडवा के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने माता-पिता से मिलकर उसका रिश्ता तय कर दिया था। पति गुजरात में मजदूरी करता है।

अब पिता बने पीड़िता के पति को गिरफ्तार करेगी पुलिस

अब इस मामले में पीड़िता के पति को गिरफ्तार किया जाएगा। पति पर रेप और पोक्सो के तहत केस चलेगा। अब देखना यह है कि इस मामले में पुलिस ने क्या चार्जशीट अदालत में दाखिल करती है। माना यही जा रहा है कि इस मामले में आरोप सिद्ध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है पति पर लगे आरोपों को साबित करना। यह घटना अब दिल्ली से लेकर बिहार और गुजरात तक चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल खंडवा कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

Published on:

15 Jan 2026 03:49 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में मां बनी बिहार की नाबालिग तो गुजरात में रहने वाले पति पर दर्ज हुई रेप और पोक्सो में FIR

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब सड़क पर नहीं सोएंगे मरीज और बेघर, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार और एजेंसियों को लगाई फटकार

delhi hc selter order to make plan for patients family members and homeless people
नई दिल्ली

13 साल से कोमा में पड़े हरीश के लिए मां-बाप ने मांगी थी इच्छा मृत्यु ! SC ने कहा…

Supreme Court
नई दिल्ली

6 साल की मासूम, 13 गंभीर चोटें और टूटी हड्डियां! सौतेली मां और पिता की हैवानियत ने ली अपनी ही बेटी की जान

ghaziabad murder news 6 year old daughter killed by her stepmother and father
नई दिल्ली

गिफ्ट सिटी एक मात्र ऐसी जगह है जहां केवल विदेशी मुद्रा में ही होता है व्यापारिक लेनदेन

नई दिल्ली

ग्रिड अपग्रेड नहीं होने से ग्रीन उर्जा के उत्पादन में करनी पड़ रही है कटौती

Green energy city bhopal
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.