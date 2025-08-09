9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

Murder in Delhi: दिल्ली में अभिनेत्री हुमा कुरैशी के भाई की हत्या, दो सगे भाइयों ने वारदात को दिया अंजाम

Murder in Delhi: दिल्ली में फेमस अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की शुक्रवार देर रात मामूली विवाद में हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 09, 2025

Actress Huma Qureshi cousin murder in Delhi police arrested two real brothers
Image: Social Media

Murder in Delhi: दिल्ली के भोगल इलाके में शुक्रवार रात मामूली पार्किंग विवाद खून-खराबे में बदल गया। फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई, 35 साल के आसिफ कुरैशी की दो सगे भाइयों उज्ज्वल और गौतम ने नुकीले हथियार से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह घटना अचानक नहीं हुई, बल्कि पिछले एक साल से चल रही पुरानी रंजिश का अंजाम थी। पुलिस के अनुसार, आसिफ और दोनों आरोपियों के बीच पिछले 12 महीनों में कम से कम छह बार झगड़े हो चुके थे। तीन महीने पहले भी मारपीट हुई थी, जिसमें आरोपियों ने खुलेआम धमकी दी थी कि “अगली बार जान से मार देंगे।” गुरुवार देर रात उनकी यह धमकी हकीकत बन गई।

गेट के सामने स्कूटी खड़ी करने पर शुरू हुआ झगड़ा

दक्षिण-पूर्व डीसीपी हेमंत तिवारी के अनुसार, मृतक की पत्नी शाहीन कुरैशी ने बताया कि गुरुवार रात करीब 10 बजे आसिफ ने देखा कि उज्ज्वल ने फिर अपनी स्कूटी उनके घर के गेट के सामने खड़ी कर रखी है। उन्होंने उसे हटाने को कहा, लेकिन उज्ज्वल ने बहस शुरू कर दी। शोर सुनकर उसका भाई गौतम घर से बाहर आया और आते ही आसिफ से हाथापाई करने लगा। इसी बीच गौतम ने नुकीले हथियार से वार करना शुरू कर दिया। मृतक की आसिफ की पत्नी शाहीन के मुताबिक, तीन महीने पहले हुए झगड़े के बाद वह पुलिस में शिकायत करना चाहती थीं, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने समझौता करवा दिया। इसके बावजूद उज्ज्वल अक्सर स्कूटी गेट के सामने लगाकर विवाद खड़ा करता था। गुरुवार रात भी वही हुआ और देखते-देखते बात जानलेवा हमले में बदल गई।

ये भी पढ़ें

रक्षाबंधन पर ट्रिपल मर्डर से दहली दिल्ली, युवक ने पत्नी और दो बेटियों को उतारा मौत के घाट
नई दिल्ली
husband killed wife and two daughters on Raksha Bandhan Triple murder in Delhi breaking news

जानबूझकर स्कूटी लगाता था आरोपी

डीसीपी हेमंत तिवारी ने TOI को बताया कि इस हत्याकांड के बाद इंस्पेक्टर पंकज कुमार, दीपक कुमार और सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार, पारस ध्यानी की टीम ने मामले की छानबीन शुरू की। इस दौरान टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही खुफिया टीम को एक्टिव किया। आरोपियों के पास से एक पंच सुई और सुआ बरामद किया गया है। शाहीन का आरोप है कि पड़ोसी उज्जवल जानबूझकर उनके घर के सामने अपनी स्कूटी लगाता था। इसको लेकर सालभर में करीब छह बार झगड़ा हो चुका था, लेकिन आरोपी मान नहीं रहे थे।

पड़ोसियों ने रोका, लेकिन नहीं माने

झगड़े की आवाज सुनकर कई पड़ोसी मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी नहीं माने। गौतम ने हथियार लहराकर लोगों को पीछे हटने की चेतावनी दी और आसिफ की छाती पर कई बार वार किया। गंभीर रूप से घायल आसिफ वहीं गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

नशे के आदी गौतम का है आपराधिक इतिहास

पुलिस सूत्रों का कहना है कि गौतम पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और लाजपत नगर थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज हैं। वारदात के वक्त वह नशे में था। पूछताछ में सामने आया कि झगड़े के दौरान उज्ज्वल ने उसे भड़काया, जिसके बाद उसने हथियार से हमला किया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ दिख रहा है कि दोनों भाई मिलकर आसिफ पर हमला कर रहे हैं, जबकि आसपास लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने वीडियो जब्त कर लिया और इसी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। शुक्रवार सुबह से ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

हुमा कुरैशी के पिता को फोन पर मिली खबर

अभिनेत्री हुमा कुरैशी के पिता और आसिफ के रिश्तेदार सलीम कुरैशी ने बताया कि उन्हें फोन पर घटना की जानकारी मिली। उन्होंने कहा, “आसिफ ने बस इतना कहा था कि स्कूटी थोड़ा आगे कर लो, लेकिन उन्होंने इसे अहंकार का मुद्दा बना लिया और उसकी हत्या कर दी।” सलीम ने आसिफ को सीधा-सादा और मेहनती युवक बताया और कहा कि यह वारदात समाज में बढ़ती असहिष्णुता की तस्वीर पेश करती है।

दोनों आरोपी गिरफ्तार

डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर गौतम और उज्ज्वल को दबोच लिया है। उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच जारी है। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि छोटी-सी कहासुनी भी हिंसा में बदल सकती है, और समय रहते कड़ा कदम न उठाने की कीमत जान से चुकानी पड़ सकती है।

ये भी पढ़ें

Rape: वकील से मिलवाने के बहाने युवक ने एलएलबी छात्रा को बुलाया, फिर फ्लैट पर ले जाकर लूट ली आबरू
गाज़ियाबाद
Meerut LLB final year girl student Rape Hindu Yuva Vahini city president called on introducing famous lawyer in Ghaziabad

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

crime news

murder news

Published on:

09 Aug 2025 01:31 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Murder in Delhi: दिल्ली में अभिनेत्री हुमा कुरैशी के भाई की हत्या, दो सगे भाइयों ने वारदात को दिया अंजाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.