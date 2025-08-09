Murder in Delhi: दिल्ली में अभिनेत्री हुमा कुरैशी के भाई की हत्या, दो सगे भाइयों ने वारदात को दिया अंजाम

Murder in Delhi: दिल्ली के भोगल इलाके में शुक्रवार रात मामूली पार्किंग विवाद खून-खराबे में बदल गया। फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई, 35 साल के आसिफ कुरैशी की दो सगे भाइयों उज्ज्वल और गौतम ने नुकीले हथियार से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह घटना अचानक नहीं हुई, बल्कि पिछले एक साल से चल रही पुरानी रंजिश का अंजाम थी। पुलिस के अनुसार, आसिफ और दोनों आरोपियों के बीच पिछले 12 महीनों में कम से कम छह बार झगड़े हो चुके थे। तीन महीने पहले भी मारपीट हुई थी, जिसमें आरोपियों ने खुलेआम धमकी दी थी कि “अगली बार जान से मार देंगे।” गुरुवार देर रात उनकी यह धमकी हकीकत बन गई।
दक्षिण-पूर्व डीसीपी हेमंत तिवारी के अनुसार, मृतक की पत्नी शाहीन कुरैशी ने बताया कि गुरुवार रात करीब 10 बजे आसिफ ने देखा कि उज्ज्वल ने फिर अपनी स्कूटी उनके घर के गेट के सामने खड़ी कर रखी है। उन्होंने उसे हटाने को कहा, लेकिन उज्ज्वल ने बहस शुरू कर दी। शोर सुनकर उसका भाई गौतम घर से बाहर आया और आते ही आसिफ से हाथापाई करने लगा। इसी बीच गौतम ने नुकीले हथियार से वार करना शुरू कर दिया। मृतक की आसिफ की पत्नी शाहीन के मुताबिक, तीन महीने पहले हुए झगड़े के बाद वह पुलिस में शिकायत करना चाहती थीं, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने समझौता करवा दिया। इसके बावजूद उज्ज्वल अक्सर स्कूटी गेट के सामने लगाकर विवाद खड़ा करता था। गुरुवार रात भी वही हुआ और देखते-देखते बात जानलेवा हमले में बदल गई।
डीसीपी हेमंत तिवारी ने TOI को बताया कि इस हत्याकांड के बाद इंस्पेक्टर पंकज कुमार, दीपक कुमार और सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार, पारस ध्यानी की टीम ने मामले की छानबीन शुरू की। इस दौरान टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही खुफिया टीम को एक्टिव किया। आरोपियों के पास से एक पंच सुई और सुआ बरामद किया गया है। शाहीन का आरोप है कि पड़ोसी उज्जवल जानबूझकर उनके घर के सामने अपनी स्कूटी लगाता था। इसको लेकर सालभर में करीब छह बार झगड़ा हो चुका था, लेकिन आरोपी मान नहीं रहे थे।
झगड़े की आवाज सुनकर कई पड़ोसी मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी नहीं माने। गौतम ने हथियार लहराकर लोगों को पीछे हटने की चेतावनी दी और आसिफ की छाती पर कई बार वार किया। गंभीर रूप से घायल आसिफ वहीं गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि गौतम पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और लाजपत नगर थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज हैं। वारदात के वक्त वह नशे में था। पूछताछ में सामने आया कि झगड़े के दौरान उज्ज्वल ने उसे भड़काया, जिसके बाद उसने हथियार से हमला किया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ दिख रहा है कि दोनों भाई मिलकर आसिफ पर हमला कर रहे हैं, जबकि आसपास लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने वीडियो जब्त कर लिया और इसी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। शुक्रवार सुबह से ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
अभिनेत्री हुमा कुरैशी के पिता और आसिफ के रिश्तेदार सलीम कुरैशी ने बताया कि उन्हें फोन पर घटना की जानकारी मिली। उन्होंने कहा, “आसिफ ने बस इतना कहा था कि स्कूटी थोड़ा आगे कर लो, लेकिन उन्होंने इसे अहंकार का मुद्दा बना लिया और उसकी हत्या कर दी।” सलीम ने आसिफ को सीधा-सादा और मेहनती युवक बताया और कहा कि यह वारदात समाज में बढ़ती असहिष्णुता की तस्वीर पेश करती है।
डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर गौतम और उज्ज्वल को दबोच लिया है। उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच जारी है। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि छोटी-सी कहासुनी भी हिंसा में बदल सकती है, और समय रहते कड़ा कदम न उठाने की कीमत जान से चुकानी पड़ सकती है।