Murder in Delhi: दिल्ली में अभिनेत्री हुमा कुरैशी के भाई की हत्या, दो सगे भाइयों ने वारदात को दिया अंजाम

दक्षिण-पूर्व डीसीपी हेमंत तिवारी के अनुसार, मृतक की पत्नी शाहीन कुरैशी ने बताया कि गुरुवार रात करीब 10 बजे आसिफ ने देखा कि उज्ज्वल ने फिर अपनी स्कूटी उनके घर के गेट के सामने खड़ी कर रखी है। उन्होंने उसे हटाने को कहा, लेकिन उज्ज्वल ने बहस शुरू कर दी। शोर सुनकर उसका भाई गौतम घर से बाहर आया और आते ही आसिफ से हाथापाई करने लगा। इसी बीच गौतम ने नुकीले हथियार से वार करना शुरू कर दिया। मृतक की आसिफ की पत्नी शाहीन के मुताबिक, तीन महीने पहले हुए झगड़े के बाद वह पुलिस में शिकायत करना चाहती थीं, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने समझौता करवा दिया। इसके बावजूद उज्ज्वल अक्सर स्कूटी गेट के सामने लगाकर विवाद खड़ा करता था। गुरुवार रात भी वही हुआ और देखते-देखते बात जानलेवा हमले में बदल गई।