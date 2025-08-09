Rape: वकील से मिलवाने के बहाने युवक ने एलएलबी छात्रा को बुलाया, फिर फ्लैट पर ले जाकर लूट ली आबरू

Rape: गाजियाबाद के मुरादनगर में एलएलबी की छात्रा ने खुद को हिंदू युवा वाहिनी का नगर अध्यक्ष बताने वाले युवक पर नामी वकील के पास प्रैक्टिस कराने का झांसा देकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी होने पर गुरुवार देर रात हिंदू संगठनों और भाकियू भानू के कार्यकर्ताओं ने थाने पर हंगामा किया। दबाव बढ़ने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी।
मोदीनगर की एक कॉलोनी निवासी 23 साल की पीड़िता मेरठ के एक कॉलेज में एलएलबी अंतिम वर्ष की छात्रा है। पढ़ाई के साथ वह मेरठ कचहरी में एक वकील के पास काम भी करती है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसकी पहचान आरोपी सुशील प्रजापति से 2021 में हुई थी। आरोपी खुद को हिंदू युवा वाहिनी का नगर अध्यक्ष बताता था और संगठन से जुड़े प्रभावशाली लोगों से पहचान होने का दावा करता था।
पीड़िता के अनुसार, सुशील ने उससे कहा था कि वह गाजियाबाद कोर्ट में बैठने की व्यवस्था करा देगा और एक नामी वकील से मिलवाएगा, जो उसे प्रैक्टिस के साथ अच्छा पारिश्रमिक भी देगा। गुरुवार को आरोपी ने फोन कर बताया कि उसने वकील से बात कर ली है और शाम को मिलने के लिए बुलाया। भरोसा कर छात्रा मुरादनगर पहुंची, जहां से सुशील उसे अपनी कार में बैठाकर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के पास एक सोसाइटी के फ्लैट में ले गया।
छात्रा का आरोप है कि वहां आरोपी ने उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने धमकी दी कि यदि घटना की जानकारी किसी को दी तो वह उसकी हत्या करवा देगा। आरोपी ने अपने संगठन से जुड़े होने और अधिकारियों से पहचान का हवाला देकर डराने की भी कोशिश की। वारदात के बाद आरोपी छात्रा को दिल्ली-मेरठ मार्ग पर उतारकर फरार हो गया। पीड़िता किसी तरह अपने रिश्तेदारों के पास पहुंची और उन्हें पूरी घटना बताई।
गुरुवार रात करीब 9 बजे पीड़िता मुरादनगर थाने पहुंची और तहरीर दी। आरोप है कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी करती रही। इसके बाद रात 10 बजे गोरक्षा दल, बजरंग दल और भाकियू भानू के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। यह प्रदर्शन करीब दो घंटे तक चला। अंततः पुलिस ने मामला दर्ज किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि एमएमजी अस्पताल में मेडिकल जांच के दौरान अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया। इस पर सीएमओ डॉ. अखिलेश मोहन ने कहा कि वह मामले की जांच करेंगे।
एसीपी मसूरी सर्किल लिपि नगायच ने बताया, “रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है और जल्द ही मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान दर्ज कराया जाएगा। आरोपी की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है।” दूसरी ओर हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष आयुष त्यागी काकड़ा ने कहा, “पीड़िता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, लेकिन आरोपी का मेरे या संगठन से कोई संबंध नहीं है। जो गलत करेगा, उसे सजा मिलनी चाहिए। पुलिस निष्पक्ष जांच कर आरोपी को जेल भेजे।”