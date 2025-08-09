Rape: वकील से मिलवाने के बहाने युवक ने एलएलबी छात्रा को बुलाया, फिर फ्लैट पर ले जाकर लूट ली आबरू

गुरुवार रात करीब 9 बजे पीड़िता मुरादनगर थाने पहुंची और तहरीर दी। आरोप है कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी करती रही। इसके बाद रात 10 बजे गोरक्षा दल, बजरंग दल और भाकियू भानू के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। यह प्रदर्शन करीब दो घंटे तक चला। अंततः पुलिस ने मामला दर्ज किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि एमएमजी अस्पताल में मेडिकल जांच के दौरान अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया। इस पर सीएमओ डॉ. अखिलेश मोहन ने कहा कि वह मामले की जांच करेंगे।