9 अगस्त 2025

शनिवार

गाज़ियाबाद

Rape: वकील से मिलवाने के बहाने युवक ने एलएलबी छात्रा को बुलाया, फिर फ्लैट पर ले जाकर लूट ली आबरू

Rape: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक युवक ने खुद को हिन्दू युवा वाहिनी का नगर अध्यक्ष बताकर एलएलबी फाइनल ईयर की छात्रा की अस्मत लूट ली। आरोपी ने मेरठ निवासी छात्रा को फेमस वकील से मिलवाने का झांसा देकर गाजियाबाद बुलाया था।

गाज़ियाबाद

Vishnu Bajpai

Aug 09, 2025

Meerut LLB final year girl student Rape Hindu Yuva Vahini city president called on introducing famous lawyer in Ghaziabad
मेरठ के एक कॉलेज से एलएलबी कर रही 23 साल की छात्रा से गाजियाबाद में रेप। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Rape: गाजियाबाद के मुरादनगर में एलएलबी की छात्रा ने खुद को हिंदू युवा वाहिनी का नगर अध्यक्ष बताने वाले युवक पर नामी वकील के पास प्रैक्टिस कराने का झांसा देकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी होने पर गुरुवार देर रात हिंदू संगठनों और भाकियू भानू के कार्यकर्ताओं ने थाने पर हंगामा किया। दबाव बढ़ने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी।

मोदीनगर की एक कॉलोनी निवासी 23 साल की पीड़िता मेरठ के एक कॉलेज में एलएलबी अंतिम वर्ष की छात्रा है। पढ़ाई के साथ वह मेरठ कचहरी में एक वकील के पास काम भी करती है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसकी पहचान आरोपी सुशील प्रजापति से 2021 में हुई थी। आरोपी खुद को हिंदू युवा वाहिनी का नगर अध्यक्ष बताता था और संगठन से जुड़े प्रभावशाली लोगों से पहचान होने का दावा करता था।

डे-केयर में सवा साल की बच्ची से हैवानियत! कपड़े बदलते समय निशान देख मां के होश उड़े
ग्रेटर नोएडा
Case filed against Day Care operator and minor assistant in Greater Noida for cruelty innocent girl

नामी वकील से मिलाने का लालच

पीड़िता के अनुसार, सुशील ने उससे कहा था कि वह गाजियाबाद कोर्ट में बैठने की व्यवस्था करा देगा और एक नामी वकील से मिलवाएगा, जो उसे प्रैक्टिस के साथ अच्छा पारिश्रमिक भी देगा। गुरुवार को आरोपी ने फोन कर बताया कि उसने वकील से बात कर ली है और शाम को मिलने के लिए बुलाया। भरोसा कर छात्रा मुरादनगर पहुंची, जहां से सुशील उसे अपनी कार में बैठाकर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के पास एक सोसाइटी के फ्लैट में ले गया।

नशीला पेय पिलाकर दुष्कर्म का आरोप

छात्रा का आरोप है कि वहां आरोपी ने उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने धमकी दी कि यदि घटना की जानकारी किसी को दी तो वह उसकी हत्या करवा देगा। आरोपी ने अपने संगठन से जुड़े होने और अधिकारियों से पहचान का हवाला देकर डराने की भी कोशिश की। वारदात के बाद आरोपी छात्रा को दिल्ली-मेरठ मार्ग पर उतारकर फरार हो गया। पीड़िता किसी तरह अपने रिश्तेदारों के पास पहुंची और उन्हें पूरी घटना बताई।

थाने पर प्रदर्शन के बाद कार्रवाई

गुरुवार रात करीब 9 बजे पीड़िता मुरादनगर थाने पहुंची और तहरीर दी। आरोप है कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी करती रही। इसके बाद रात 10 बजे गोरक्षा दल, बजरंग दल और भाकियू भानू के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। यह प्रदर्शन करीब दो घंटे तक चला। अंततः पुलिस ने मामला दर्ज किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि एमएमजी अस्पताल में मेडिकल जांच के दौरान अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया। इस पर सीएमओ डॉ. अखिलेश मोहन ने कहा कि वह मामले की जांच करेंगे।

पुलिस और हिन्दू युवा वाहिनी संगठन ने क्या कहा?

एसीपी मसूरी सर्किल लिपि नगायच ने बताया, “रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है और जल्द ही मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान दर्ज कराया जाएगा। आरोपी की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है।” दूसरी ओर हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष आयुष त्यागी काकड़ा ने कहा, “पीड़िता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, लेकिन आरोपी का मेरे या संगठन से कोई संबंध नहीं है। जो गलत करेगा, उसे सजा मिलनी चाहिए। पुलिस निष्पक्ष जांच कर आरोपी को जेल भेजे।”

दिल्ली में घरेलू सहायिका ने बाथरूम में बच्चे को दिया जन्म, फिर गला घोटकर मार डाला, जानें पूरा मामला
नई दिल्ली
Delhi Crime divorced woman pregnant from lover gave birth child and strangled him to death

Published on:

09 Aug 2025 12:09 pm

Rape: वकील से मिलवाने के बहाने युवक ने एलएलबी छात्रा को बुलाया, फिर फ्लैट पर ले जाकर लूट ली आबरू

