दिल्ली में घरेलू सहायिका ने बाथरूम में बच्चे को दिया जन्म, फिर गला घोटकर मार डाला, जानें पूरा मामला

महिला ने पुलिस को बताया कि लोकलाज के डर से उसने तुरंत बच्चे का गला घोट दिया। महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी साल 2019 में हुई थी, लेकिन साल 2021 में पति से उसका तलाक हो गया। इसके बाद वह अकेली रह रही थी और 2023 से दिल्ली में एक परिवार के यहां घरेलू सहायिका के तौर पर काम कर रही थी। पुलिस ने बताया कि महिला नवंबर 2024 में अपने गांव गई थी, जहां उसकी मुलाकात उसके पूर्व परिचित पुरुष से हुई। इस दौरान दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए और 25 नवंबर को महिला दिल्ली लौट आई। दिल्ली लौटने के बाद चार महीने बाद उसे गर्भवती होने का पता चला। इसपर उसने अपने पूर्व परिचित पुरुष साथी से बात की तो उसने महिला को अपनाने से इनकार कर दिया।