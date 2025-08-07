7 अगस्त 2025,

नई दिल्ली

Delhi Crime: पिता की बात सुनकर बेटी को आया गुस्सा, तवे से पीट-पीटकर किया लहूलुहान, अस्पताल में मौत

Delhi Crime: दिल्ली में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। शाहदरा जिले के मानसरोवर पार्क इलाके में पिता की बात सुनकर गुस्से से बौखलाई बेटी ने उनपर तवे से हमला कर दिया। बेटी के हमले में लहूलुहान पिता की अस्पताल में मौत हो गई।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 07, 2025

father died daughter attack in Delhi Crime
दिल्ली में बेटी ने तवे से पीटकर पिता को मार डाला।

Delhi Crime: राष्ट्रीय राजधानी में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसने पुलिस प्रशासन से लेकर स्‍थानीय लोगों को भी स्तब्ध कर दिया। पुलिस के अनुसार, दिल्ली के शाहदरा जिले के मानसरोवर थानाक्षेत्र स्थित रामनगर बुधबाजार में 55 साल के टेकचंद गोयल अपने परिवार समेत रहते थे। उनके परिवार में पत्नी बाला देवी, बेटा शिवम, बहू प्रिया और करीब 26 साल की बेटी अनु है। बुधवार शाम करीब चार बजे टेकचंद गोयल की बेटी किचन में मौजूद थी। इसी दौरान उसने अचानक पिता पर तवे से हमला कर दिया। इस हमले में टेकचंद गोयल बुरी तरह लहूलुहान हो गए।

पत्नी और बहू ने शांत कराया विवाद

पुलिस के अनुसार, टेकचंद गोयल के चिल्लाने पर पहुंचे पत्नी और बहू ने किसी तरह बेटी को शांत किया। इसके बाद घटना की जानकारी टेकचंद के बेटे को दी गई। टेकचंद के बेटे ने उन्हें आनन-फानन में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर‌ दिया। इसके साथ ही डॉक्टरों ने पुलिस के भी मामले की जानकारी दी।

दिल्ली पुलिस ने क्या बताया?

डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि डॉक्टरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। इसमें पता चला कि टेकचंद गोयल पर उनकी ही बेटी अनु ने तवे से हमला कर दिया। पुलिस पूछताछ में टेकचंद गोयल की बहू प्रिया ने बताया कि उनकी ननद यानी टेकचंद गोयल की बेटी अनु अभी अविवाहित है। इसके साथ ही वह मानसिक रूप से अस्वस्‍थ भी है। उसका एक डॉक्टर से इलाज करवाया जा रहा है।

दवा खाने की बात सुनकर भड़की बेटी

पुलिस को टेकचंद की बहू प्रिया ने बताया कि अनु दवा खाने में हमेशा आनाकानी करती है। इसको लेकर परिवार में कई बार झगड़ा हो चुका है। बुधवार को भी अनु किचन में मौजूद थी। टेकचंद ने उसे दवा खाने को कहा। इसपर अनु भड़क उठी और उसने तवे से टेकचंद पर हमला कर दिया। टेकचंद के बेटे शिवम ने बताया कि घटना के समय घर में उसकी मां बाला देवी, पत्नी प्रिया और बहन अनु मौजूद थीं।

पुलिस यवुती की मानसिक स्थिति की जांच कर रही

डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि परिजनों का बयान दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही परिजनों के बयानों के अनुसार अनु की मानसिक स्थिति की जांच-पड़ताल की जा रही है। परिजनों का कहना है कि अनु पहले भी पिता से झगड़ा करती थी। पुलिस के अनुसार, परिजनों ने ये भी बताया कि अनु ने पिता पर हमले से पहले एक मासूम बच्चे पर भी हमला किया था। जिसे बचाने के चक्कर में बाला देवी नीचे लेकर गई थी। इसी बीच उसने अपने पिता पर हमला कर दिया। हालांकि पुलिस कई बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है।

Published on:

07 Aug 2025 04:39 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Delhi Crime: पिता की बात सुनकर बेटी को आया गुस्सा, तवे से पीट-पीटकर किया लहूलुहान, अस्पताल में मौत

