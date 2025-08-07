Delhi Crime: पिता की बात सुनकर बेटी को आया गुस्सा, तवे से पीट-पीटकर किया लहूलुहान, अस्पताल में मौत

डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि परिजनों का बयान दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही परिजनों के बयानों के अनुसार अनु की मानसिक स्थिति की जांच-पड़ताल की जा रही है। परिजनों का कहना है कि अनु पहले भी पिता से झगड़ा करती थी। पुलिस के अनुसार, परिजनों ने ये भी बताया कि अनु ने पिता पर हमले से पहले एक मासूम बच्चे पर भी हमला किया था। जिसे बचाने के चक्कर में बाला देवी नीचे लेकर गई थी। इसी बीच उसने अपने पिता पर हमला कर दिया। हालांकि पुलिस कई बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है।