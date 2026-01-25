ये सब पाकिस्तानी… छठे बच्चे को जन्म देने से पहले सीमा हैदर को सचिन की नसीहत, वीडियो वायरल

Seema Haider: पाकिस्तान ने अवैध तरीके से भारत आईं सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्यार की कहानी आपने सुना ही होगा। प्यार के लिए पति और देश छोड़कर नेपाल के रास्ते दिल्ली से सटे नोएडा आने वाली सीमा की चर्चा अक्सर सोशल मीडिया पर होती रहती है। फिलहाल सीमा छठे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। इसी बीच सचिन और सीमा का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों एक दूसरे से नोकझोंक कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो में सीमा हैदर को सचिन नसीहत दे रहे हैं कि वह अपनी पाकिस्तानी जुबान छोड़ दें।
आपको बता दें कि सीमा और सचिन अक्सर अपनी निजी लाइफ के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद करते हैं। HT के अनुसार, बहुत जल्द ही सीमा हैदर छठे बच्चे को जन्म देने वाली हैं, और इसी बीच उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सीमा अपने पति से बेटे के लिए नया कपड़ा लाने के लिए कह रही है। इस दौरान वह कपड़ाे को "सूट" कह देती है, जिसको लेकर सचिन नाराज हो जाता है और पत्नी को नसीहत देते हुए कहता है कि यह अपनी पाकिस्तानी भाषा बोलना छोड़ दे। इसके साथ ही सचिन ने पुराने दिनों का जिक्र करते हुए बताया कि पाकिस्तान में कपड़े को "सूट" कहा जाता है।
पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और उनके पति सचिन की सोशल मीडिया लाइफ लगातार चर्चा में बनी रहती है। दोनों सोशल मीडिया पर वीडियो, रील्स और निजी पलों से जुड़े कंटेंट शेयर करते रहते हैं, जिसे लाखों लोग देखते हैं। उनकी हर नई पोस्ट पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। कुछ उनका समर्थन करते हैं तो कुछ सवाल उठाते हैं। विवादों के बावजूद सीमा और सचिन सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े अपडेट लगातार साझा कर रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक, सीमा पहले पाकिस्तान से नेपाल गई और वहां से बिना वैध वीजा के भारत में प्रवेश किया। वह अपने चार बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) पहुंची, जहां वह अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ रहने लगी। सीमा और सचिन की पहचान ऑनलाइन गेम PUBG के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। जुलाई 2023 में मामला सामने आने के बाद पुलिस ने सीमा को हिरासत में लिया और पूछताछ की। फिलहाल यह मामला जांच और कानूनी प्रक्रिया के तहत है, और सीमा हैदर को कुछ शर्तों के साथ भारत में रहने की अनुमति दी गई है।
