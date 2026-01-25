ये सब पाकिस्तानी… छठे बच्चे को जन्म देने से पहले सीमा हैदर को सचिन की नसीहत, वीडियो वायरल

आपको बता दें कि सीमा और सचिन अक्सर अपनी निजी लाइफ के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद करते हैं। HT के अनुसार, बहुत जल्द ही सीमा हैदर छठे बच्चे को जन्म देने वाली हैं, और इसी बीच उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सीमा अपने पति से बेटे के लिए नया कपड़ा लाने के लिए कह रही है। इस दौरान वह कपड़ाे को "सूट" कह देती है, जिसको लेकर सचिन नाराज हो जाता है और पत्नी को नसीहत देते हुए कहता है कि यह अपनी पाकिस्तानी भाषा बोलना छोड़ दे। इसके साथ ही सचिन ने पुराने दिनों का जिक्र करते हुए बताया कि पाकिस्तान में कपड़े को "सूट" कहा जाता है।