4 महीने पुरानी रंजिश का खूनी बदला, ‘थप्पड़ का हिसाब’ चुकाने के लिए गोलियों से किया छलनी…कबूलनामे का वीडियो वायरल

हत्या की जिम्मेदारी लेने से संबंधित वीडियो में आरोपी ने अंधेरे बैकग्राउंड में कैमरे के सामने हत्या करने की बात कबूल की है। वायरल वीडियो में आरोपी ने कहा है कि उसने फैजान की हत्या निजी रंजिश में की है। आरोपी ने दावा किया कि इस वारदात में उसके पिता, परिवार या दोस्तों की कोई भूमिका नहीं है और न ही इसमें पैसों का कोई लेन-देन था। वीडियो में आरोपी यह भी कहता सुनाई देता है कि कुछ महीने पहले फैजान ने उसके साथ गलत किया था, इसी का बदला लेने के लिए उसने यह कदम उठाया। यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट ‘moinqureshiii_’ से पोस्ट किया गया था। फिलहाल सोशल मीडिया से इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया है।