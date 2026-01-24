मुस्लिम युवक के गोल्डन टेंपल में थूकने के विवाद ने पकड़ा तूल, निहंगों ने पुलिस को दी कड़ी चेतावनी

दिल्ली के रहने वाले सुब्हान रंगरीज 15 जनवरी को गोल्डन टेंपल घूमने गए थे। इसी दौरान उसने वहां बैठकर एक रील बनाई, जो बाद में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। वीडियो में वह सरोवर के किनारे पैर डालकर दिखाई दिया और उसने मुंह में बार-बार पानी भर कर कुल्ला किया। वीडियो में एक बार उसने पानी वापस सरोवर में ही थूक दिया। इसके बाद उसने मुंह भी धोया और उंगली से गोल्डन टेंपल की तरफ इशारा भी किया। इस रील को उसने “मुस्लिम शेर” लिखकर पोस्ट किया था। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आई, जिसमें उसने कहा कि वहां सब पगड़ी पहने हुए थे और उसने अकेले ने टोपी पहनी हुई थी, फिर भी किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। पुलिस ने सुब्हान रंगरीज को गिरफ्तार कर लिया है और जानकारी के अनुसार, जल्दी ही पंजाब पुलिस को सौंप दिया जाएगा।