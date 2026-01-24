24 जनवरी 2026,

शनिवार

नई दिल्ली

मुस्लिम युवक के गोल्डन टेंपल में थूकने के विवाद ने पकड़ा तूल, निहंगों ने पुलिस को दी कड़ी चेतावनी

Golden Temple Sarovar Controversy: दिल्ली के मुस्लिम युवक के गोल्डन टेंपल के पवित्र सरोवर में कुल्ला करने का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया है। निहंगों की शिकायत पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 24, 2026

golden temple sarovar controversy muslim boy arrested after nihang complaint

गोल्डन टेंपल से जुड़े विवाद में गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी को दबोचा

Golden Temple Sarovar Controversy: अमृतसर के गोल्डन टेंपल से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों काफी चर्चा में है। इस वीडियो में दिल्ली के एक मुस्लिम युवक ने गोल्डन टेंपल के सरोवर में कुल्ला किया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद सिख समुदाय ने नाराजगी दिखाई है। उन्होंने इस हरकत को सिख मर्यादा के खिलाफ बताया है। अब इस मामले ने और तूल पकड़ लिया है क्योंकि इस मामले को लेकर निहंगों और सिख समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस से शिकायत की है। निहंगों का कहना है कि वे कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई चाहते हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए साफ कहा कि वे युवक से सार्वजनिक रूप से सिख मर्यादा के अनुसार माफी चाहते हैं वरना उनके पास उस युवक से संबंधित सारी जानकारी है।

वायरल रील से शुरू हुआ विवाद

दिल्ली के रहने वाले सुब्हान रंगरीज 15 जनवरी को गोल्डन टेंपल घूमने गए थे। इसी दौरान उसने वहां बैठकर एक रील बनाई, जो बाद में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। वीडियो में वह सरोवर के किनारे पैर डालकर दिखाई दिया और उसने मुंह में बार-बार पानी भर कर कुल्ला किया। वीडियो में एक बार उसने पानी वापस सरोवर में ही थूक दिया। इसके बाद उसने मुंह भी धोया और उंगली से गोल्डन टेंपल की तरफ इशारा भी किया। इस रील को उसने “मुस्लिम शेर” लिखकर पोस्ट किया था। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आई, जिसमें उसने कहा कि वहां सब पगड़ी पहने हुए थे और उसने अकेले ने टोपी पहनी हुई थी, फिर भी किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। पुलिस ने सुब्हान रंगरीज को गिरफ्तार कर लिया है और जानकारी के अनुसार, जल्दी ही पंजाब पुलिस को सौंप दिया जाएगा।

युवक ने दो बार मांगी माफी

वीडियो सामने आने के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस पर नाराजगी जताई। इस मामले को लेकर विवाद बढ़ने पर सुब्हान रंगरीज ने एक वीडियो बनाकर माफी मांगी। उसने कहा कि वह तीन दिन पहले श्री दरबार साहिब गया था और उसे वहां की मर्यादा की सही जानकारी नहीं थी। उसका कहना था कि वजू करते समय गलती से पानी सरोवर में चला गया। उसने पंजाबी भाइयों और पूरी सिख कम्युनिटी से सॉरी कहा और बताया कि वह सभी धर्मों का सम्मान करता है। लेकिन माफी मांगते समय उसके हाथ जेब में थे, जिस वजह से सिख समुदाय ने इस पर आपत्ति जताई। ऐसा होने पर युवक ने फिर से एक 17 सेकंड का वीडियो बनाया और फिर से अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी।

पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला

इससे पहले भी एक ऐसा मामला सामने आ चुका है। लगभग दो साल पहले गुजरात की एक महिला इंफ्लुएंसर ने इंटरनेशनल योगा डे पर गोल्डन टेंपल के सरोवर के पास में योग करते हुए वीडियो बनाई थी और यह वीडियो भी वायरल हो गया था। इस वीडियो पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि उस इंफ्लुएंसर ने माफी मांगी थी, लेकिन वह विवाद उस समय बढ़ता ही चला गया और उसे धमकियां मिलने लगीं, जिस पर गुजरात पुलिस ने उसे सुरक्षा दी थी। धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पहले ही गोल्डन टेंपल परिसर में रील बनाने पर रोक लगा दी है। साथ ही इसके लिए वहां लोग भी तैनात किए गए हैं कि किसी तरह की आपत्तिजनक वीडियो न बन पाए।

