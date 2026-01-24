पुलिस अधिकारी के अनुसार, उन्हें इस गिरोह के बारे में गोपनीय सूचना मिली थी, जिसकी पुष्टि करने के बाद पुलिस ने प्लानिंग करके फ्लैट नंबर 612 में छापा मारा। पुलिस जब फ्लैट नंबर 612 में पहुंची तो वहां महिलाएं और युवतियां लैपटॉप और कंप्यूटर पर लाइव वीडियो कॉल कर रही थीं। वे कॉल के दौरान अश्लील हरकतें और अंग प्रदर्शन कर रही थीं और कॉल की दूसरी तरफ बहुत से लोग जुड़े थे।वहीं पास ही फ्लैट नंबर 601 में भी यही काम चल रहा था। पुलिस ने दोनों फ्लैटों में छापा मारकर वहां मौजूद 7 लड़कियों और एक युवक को हिरासत में ले लिया।