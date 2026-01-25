पहले मंदिर में चोरी, फिर भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम! CCTV में कैद हुई चोरों की करतूत

आपको बता दें कि यह पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के दादरी में स्थित सिद्धपीठ महाकालेश्वर मंदिर का है। जानकारी के मुताबिक, 24 जनवरी की दोपहर करीब 1 बजकर 18 मिनट पर दो चोर मंदिर परिसर में दाखिल हुए। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, एक चोर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हेलमेट पहन रखा था और हाथों में दस्ताने लगाए हुए थे, जबकि दूसरा चोर कंधे पर बैग टांगे हुए नजर आया। मंदिर में घुसते ही दोनों ने कुछ देर तक इधर-उधर देखा और यह सुनिश्चित किया कि वहां कोई मौजूद न हो। इसके बाद उन्होंने मंदिर में रखी छोटी ज्योत और घंटियों को उठाकर अपने बैग में रख लिया।