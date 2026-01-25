25 जनवरी 2026,

रविवार

नई दिल्ली

पहले मंदिर में चोरी, फिर भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम! CCTV में कैद हुई चोरों की करतूत

Noida: ग्रेटर नोएडा के दादरी में दिनदहाड़े मंदिर में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हेलमेट और दस्ताने पहनकर पहुंचे चोरों ने घंटियां और अन्य सामान चुरा लिया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jan 25, 2026

Video of theft in Noida temple goes viral

Noida: दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के दादरी में चोरों ने दिनदहाड़े मंदिर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हेलमेट और दस्ताने पहनकर मंदिर में दाखिल हुए चोरों ने घंटियों और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की यह करतूत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। हैरान करने वाली बात यह रही कि चोरी करने के बाद जाते-जाते चोरों ने बाकायदा हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम भी किया। इस घटना को लेकर मंदिर समिति ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

आपको बता दें कि यह पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के दादरी में स्थित सिद्धपीठ महाकालेश्वर मंदिर का है। जानकारी के मुताबिक, 24 जनवरी की दोपहर करीब 1 बजकर 18 मिनट पर दो चोर मंदिर परिसर में दाखिल हुए। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, एक चोर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हेलमेट पहन रखा था और हाथों में दस्ताने लगाए हुए थे, जबकि दूसरा चोर कंधे पर बैग टांगे हुए नजर आया। मंदिर में घुसते ही दोनों ने कुछ देर तक इधर-उधर देखा और यह सुनिश्चित किया कि वहां कोई मौजूद न हो। इसके बाद उन्होंने मंदिर में रखी छोटी ज्योत और घंटियों को उठाकर अपने बैग में रख लिया।

बड़े घंटे से बंधी चेन काटी

चोरी यहीं नहीं रुकी। दोनों चोरों की नजर मंदिर में लगे बड़े घंटे पर पड़ी, जिसे वे कुछ देर तक निहारते रहे। इसके बाद उन्होंने बैग से औजार निकाले और बड़े घंटे से बंधी चेन को काट दिया। चेन कटते ही उन्होंने बड़े घंटे को उतारकर बैग में रख लिया और मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

जाते-जाते चोरों ने किया प्रणाम

चोरी को अंजाम देने के बाद जब चोर मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तभी वे रुके और भगवान की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चोरी के बाद भगवान से माफी मांग रहे हों। बताया जा रहा है कि महज सात मिनट में चोरों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर समिति ने तुरंत अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

Noida पुलिस कर रही है चोरों की तलाश

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को इन शातिर चोरों के बारे में कोई भी जानकारी मिले, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

25 Jan 2026 08:20 pm

पहले मंदिर में चोरी, फिर भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम! CCTV में कैद हुई चोरों की करतूत

नई दिल्ली

