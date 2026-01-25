पहले मंदिर में चोरी, फिर भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम! CCTV में कैद हुई चोरों की करतूत

Noida: दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के दादरी में चोरों ने दिनदहाड़े मंदिर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हेलमेट और दस्ताने पहनकर मंदिर में दाखिल हुए चोरों ने घंटियों और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की यह करतूत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। हैरान करने वाली बात यह रही कि चोरी करने के बाद जाते-जाते चोरों ने बाकायदा हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम भी किया। इस घटना को लेकर मंदिर समिति ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
आपको बता दें कि यह पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के दादरी में स्थित सिद्धपीठ महाकालेश्वर मंदिर का है। जानकारी के मुताबिक, 24 जनवरी की दोपहर करीब 1 बजकर 18 मिनट पर दो चोर मंदिर परिसर में दाखिल हुए। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, एक चोर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हेलमेट पहन रखा था और हाथों में दस्ताने लगाए हुए थे, जबकि दूसरा चोर कंधे पर बैग टांगे हुए नजर आया। मंदिर में घुसते ही दोनों ने कुछ देर तक इधर-उधर देखा और यह सुनिश्चित किया कि वहां कोई मौजूद न हो। इसके बाद उन्होंने मंदिर में रखी छोटी ज्योत और घंटियों को उठाकर अपने बैग में रख लिया।
चोरी यहीं नहीं रुकी। दोनों चोरों की नजर मंदिर में लगे बड़े घंटे पर पड़ी, जिसे वे कुछ देर तक निहारते रहे। इसके बाद उन्होंने बैग से औजार निकाले और बड़े घंटे से बंधी चेन को काट दिया। चेन कटते ही उन्होंने बड़े घंटे को उतारकर बैग में रख लिया और मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
चोरी को अंजाम देने के बाद जब चोर मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तभी वे रुके और भगवान की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चोरी के बाद भगवान से माफी मांग रहे हों। बताया जा रहा है कि महज सात मिनट में चोरों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर समिति ने तुरंत अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को इन शातिर चोरों के बारे में कोई भी जानकारी मिले, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग