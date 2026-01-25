UGC को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत ने सख्ती से मांगा जवाब…छात्रा की मौत मामले पर भड़कें जज

आपको बता दें कि छात्रा की मौत मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ कर रही थी। इस दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि वर्ष 2025 में एमिटी विश्वविद्यालय के छात्र सुशांत रोहिल्ला की आत्महत्या से जुड़े मामले में दिया गया फैसला भी मौजूदा केस से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को निर्देश दिया कि वह ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी पेश करे। वही, सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि सुशांत के मामले में इस अदालत ने पहले ही फैसला सुना दिया है और उस फैसले में इन मुद्दों पर कुछ हद तक विचार किया जा चुका है। अब अदालत मौजूदा मामले को देखते हुए आगे के जरूरी कदमों पर विचार करेगी।