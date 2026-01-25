फैजान पर 2 मैगजीन खाली…अब समीर पर 5 राउंड फायरिंग, दिल्ली में नहीं थम रहा हत्याओं का सिलसिला

इस घटना से एक दिन पहले दिल्ली के मौजपुर के एक कैफे में देर रात 24 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल, हमलावर ने युवक पर करीब पांच मिनट तक लगातार गोलियां चलाईं, जिससे दो मैगजीन पूरी तरह खाली हो गईं। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां युवक गंभीर हालत में पड़ा मिला। पुलिस ने उसे आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद एक बार फिर राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इतना ही नहीं, कुछ घंटे बाद आरोपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर चार महीने पुरानी रंजिश में हत्या करने का दावा किया, जिसे बाद में हटा दिया गया।