25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

फैजान पर 2 मैगजीन खाली…अब समीर पर 5 राउंड फायरिंग, दिल्ली में नहीं थम रहा हत्याओं का सिलसिला

Delhi Murder News: राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराधों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दो दिनों में फैजान और समीर की गोली मारकर हत्या से दहशत का माहौल है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jan 25, 2026

murders continues in Delhi five rounds of firing on a youth

Delhi Murder News: देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों ने कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया है। लगातार हो रही हत्याओं को देखते हुए प्रतीत हो रहा है कि अपराधियों के अंदर कानून का थोड़ा भी खौफ नहीं है। दरअसल, शुक्रवार को आधी रात को फैजान को आरोपियों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और शनिवार को समीर के ऊपर पांच राउंड फायरिंग की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले में सबूत जुटाने का काम कर रही है।

आपको बता दें कि समीर की हत्या का पूरा मामला उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क की बुलंद मस्जिद इलाके का है। यहां पर शनिवार देर रात 32 वर्षीय समीर पर पांच राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद समीर लहुलूहान होकर जमीन पर गिर गया। गोली लगने के बाद परिजनों ने आनन-फानन में उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया और फोरेंसिक को बुलाकर घटना घटनास्थल की जांच कराई गई। इस मामले में पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच से लगता है कि यह हत्या आपसी रंजिश की वजह से हुई है।

घर से बाहर टहलने निकला था शख्स

मृतक समीर के परिजनों ने बताया है कि समीर लगभग 11 बजे रात को खाना खाकर बाहर टहलने के लिए निकला था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पता चला कि किसी ने समीर पर गोली चला दी है। समीर को अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 32 वर्षीय समीर उर्फ ​​मुस्तकीम उर्फ ​​कमू पहलवान पुत्र अलीमुद्दीन के रूप में हुई है, जो कि बुलंद मस्जिद के इलाके का रहने वाला है।

आरोपियों की तलाश में पुलिस

वहीं, इस मामले को लेकर डीसीपी (उत्तर-पूर्वी जिला) आशीष मिश्रा ने बताया है कि शनिवार की रात लगभग 11:24 बजे शास्त्री पार्क थाना पुलिस को बुलंद मस्जिद इलाके में गोली चलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही फौरन मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन उससे पहले समीर को उसके परिजन अस्पताल लेकर पहुंच गए थे। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीसीपी का कहना है कि फोरेंसिक टीमों ने क्राइम सीन की जांच कर सबूत इकट्ठा किए हैं। इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

एक दिन पहले हुई थी फैजान की हत्या

इस घटना से एक दिन पहले दिल्ली के मौजपुर के एक कैफे में देर रात 24 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल, हमलावर ने युवक पर करीब पांच मिनट तक लगातार गोलियां चलाईं, जिससे दो मैगजीन पूरी तरह खाली हो गईं। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां युवक गंभीर हालत में पड़ा मिला। पुलिस ने उसे आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद एक बार फिर राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इतना ही नहीं, कुछ घंटे बाद आरोपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर चार महीने पुरानी रंजिश में हत्या करने का दावा किया, जिसे बाद में हटा दिया गया।

ये भी पढ़ें

मुस्लिम युवक के गोल्डन टेंपल में थूकने के विवाद ने पकड़ा तूल, निहंगों ने पुलिस को दी कड़ी चेतावनी
नई दिल्ली
golden temple sarovar controversy muslim boy arrested after nihang complaint

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Published on:

25 Jan 2026 01:58 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / फैजान पर 2 मैगजीन खाली…अब समीर पर 5 राउंड फायरिंग, दिल्ली में नहीं थम रहा हत्याओं का सिलसिला

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

ये सब पाकिस्तानी… छठे बच्चे को जन्म देने से पहले सीमा हैदर को सचिन की नसीहत, वीडियो वायरल

Pakistani Seema Haider gets advice from husband Sachin Meena
नई दिल्ली

गणतंत्र दिवस परेड से झांकियों का पुराना कनेक्शन, हर साल बना रहता है क्रेज

Republic Day Jhanki
राष्ट्रीय

बारिश से राजधानी को मिली राहत, दिल्ली में AQI हुआ 150

Delhi AQI improves
राष्ट्रीय

Amrit Udyan: 3 फरवरी से खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, जानें समय, टिकट की कीमत और एंट्री के नियम

Rashtrapati Bhavan Amrit Udyan
नई दिल्ली

4 महीने पुरानी रंजिश का खूनी बदला, ‘थप्पड़ का हिसाब’ चुकाने के लिए गोलियों से किया छलनी…कबूलनामे का वीडियो वायरल

man was shot dead to avenge a slap in Delhi
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.