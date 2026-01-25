25 जनवरी 2026,

रविवार

नई दिल्ली

30 से 40 किमी की रफ्तार से चलेगी हवा, झमाझम बारिश होगी…दिल्ली-NCR के लिए IMD का येलो अलर्ट जारी

Delhi-NCR Weather Update: गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली-एनसीआर में मौसम बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 26 और 27 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं, बारिश और गरज-चमक के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है।

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jan 25, 2026

IMD issues yellow alert for rain in Delhi-NCR

Delhi-NCR Weather Update: देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने 26 और 27 जनवरी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार, दिल्ली-NCR में 30 से 40 किमी की रफ्तार से हवा चलने और झमाझम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गरज, चमक और वज्रपात की संभावना जताई जा रही है।

आपको बता दें कि 26 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों पर दस्तक देगा, जिसका हल्का-फुल्का असर दिल्ली एनसीआर में भी दिखेगा। गणतंत्र दिवस का उत्सव हल्के कोहरे और बादलों के बीच मनाया जाएगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल नजर आने लगेंगे, जबकि रात होते-होते आसमान में पूरी तरह बादल छा जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार 26 जनवरी को दिल्ली में ठंड काफी रहेगी। इस दिन न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

27 जनवरी को दिखेगा प्रभाव

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से 27 जनवरी को दिल्ली और एनसीआर में मौसम बिगड़ा रह सकता है। इस दिन पूरे क्षेत्र में बादल छाए रहने की संभावना है और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। सुबह से रात तक कहीं-कहीं बारिश, बिजली गिरने और गरज-चमक के अलग-अलग दौर देखने को मिल सकते हैं, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं, 28 से 31 जनवरी तक भी दिल्ली-एनसीआर में आमतौर पर बादलों की आवाजाही बनी रहने की संभावना जताई गई है।

बारिश से दिल्ली की हवा साफ ( Delhi-NCR Weather )

दो दिन पहले हुई बारिश के असर से रविवार को राजधानी दिल्ली की हवा में साफ़-सफाई देखने को मिली। वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से लगभग 0.9 डिग्री कम है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह के समय हवा अपेक्षाकृत बेहतर रही। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, सुबह नौ बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 150 रिकॉर्ड किया गया, जिसे ‘मध्यम’ श्रेणी में रखा गया है।

25 Jan 2026 04:11 pm

New Delhi / 30 से 40 किमी की रफ्तार से चलेगी हवा, झमाझम बारिश होगी…दिल्ली-NCR के लिए IMD का येलो अलर्ट जारी

