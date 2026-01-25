30 से 40 किमी की रफ्तार से चलेगी हवा, झमाझम बारिश होगी…दिल्ली-NCR के लिए IMD का येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से 27 जनवरी को दिल्ली और एनसीआर में मौसम बिगड़ा रह सकता है। इस दिन पूरे क्षेत्र में बादल छाए रहने की संभावना है और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। सुबह से रात तक कहीं-कहीं बारिश, बिजली गिरने और गरज-चमक के अलग-अलग दौर देखने को मिल सकते हैं, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं, 28 से 31 जनवरी तक भी दिल्ली-एनसीआर में आमतौर पर बादलों की आवाजाही बनी रहने की संभावना जताई गई है।