मौसम में फिर होगा बड़ा उलटफेर…बारिश, ठंड और तेज हवाओं से कांपा दिल्ली-एनसीआर, IMD ऑरेंज अलर्ट जारी

प्रतीकात्मक तस्वीर
IMD Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शुक्रवार सुबह राजधानी में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई, जिसने सर्दी के असर को और गहरा कर दिया। बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिली है और ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से हुआ है। इसका असर सिर्फ दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि पूरे उत्तर भारत में बारिश, ओला गिरने और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सर्दी के मौसम में हुई इस बारिश का असर आम जनजीवन पर पड़ना तय माना जा रहा है।
दिल्ली-एनसीआर में अगले 24 घंटों में तापमान में गिरावट देखी जाएगी, जिससे सर्दी और बढ़ने वाली है। आज यानी 23 जनवरी को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तापमान गिरने की वजह से सुबह और शाम के समय ठंड ज्यादा महसूस की जाएगी।
मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक हल्की से लेकर थोड़ी तेज बारिश हो सकती है और इसके साथ गरज-चमक और तेज हवाएं भी चलेंगी। IMD की यह चेतावनी सुबह 10 बजे तक के लिए है। इस दौरान हवाओं की स्पीड 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से कहा है कि सावधानी बरतने को और बिना किसी वजह से घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है।
आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए भी अलर्ट जारी किया है। यहां भी आने वाले दिनों में बादल छाए रहने के साथ गरज और बारिश की भविष्यवाणी की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश का यह सिलसिला 27 जनवरी तक चलने वाला है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के लिए भी चेतावनी जारी की गई है।
बारिश होने की वजह से दिल्ली-एनसीआर की हवा गुणवत्ता में सुधार देखा गया। CPCB की रिपोर्ट्स के अनुसार, शुक्रवार सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 297 दर्ज किया गया। हालांकि यह आंकड़ा पिछले दिनों के हालात के कंपैरिजन में थोड़ा सही रहा, लेकिन अब भी खराब श्रेणी में ही है। हल्की बारिश के कारण हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व कुछ हद तक नीचे बैठे, जिससे एयर क्वालिटी में मामूली राहत मिली। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बारिश कुछ दिनों तक ऐसे ही रही तो प्रदूषण के स्तर में और सुधार देखने को मिल सकता है।
शुक्रवार सुबह बारिश और ठंडी हवाओं के बावजूद बड़ी संख्या में लोग कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल देखने पहुंचे। कुछ लोग रेनकोट पहनकर आए तो कुछ लोगों ने शॉल से कवर कर रखा था, जिससे वह ठंड और बारिश दोनों से बच सकें। मौसम बिगड़ने के बाद भी सभी लोगों के बीच उत्साह देखने को मिला और देश के प्रति उनका प्यार साफ-साफ झलका।
