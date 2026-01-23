मौसम में फिर होगा बड़ा उलटफेर…बारिश, ठंड और तेज हवाओं से कांपा दिल्ली-एनसीआर, IMD ऑरेंज अलर्ट जारी

IMD Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शुक्रवार सुबह राजधानी में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई, जिसने सर्दी के असर को और गहरा कर दिया। बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिली है और ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से हुआ है। इसका असर सिर्फ दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि पूरे उत्तर भारत में बारिश, ओला गिरने और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सर्दी के मौसम में हुई इस बारिश का असर आम जनजीवन पर पड़ना तय माना जा रहा है।