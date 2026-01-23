NCR के इस जिले में चार दिन बंद रहेंगे बैंक, कर्मचारियों की हड़ताल से बिगड़ेंगे काम

Banks Closed: NCR के बुलंदशहर जिले में चार दिनों तक बैंक की शाखाएं बंद रहने वाली हैं। अगर किसी को बैंक से संबंधित कोई जरूरी काम है तो आज ही उसे बैंक जाकर पूरा करने की सलाह दी गई है। बैंक बंद रहने पर उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जो बैंक की ब्रांच में जाकर पासबुक अपडेट कराना या पैसों का जरूरी लेनदेन करवाना चाहेंगे। हालांकि बैंक प्रशासन ने कहा है कि एटीएम में पर्याप्त पैसे रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को नकद निकालने में दिक्कत न हो। फिर भी छुट्टियां लगातार और लंबी होने की वजह से एटीएम पर भीड़ बढ़ने और कैश जल्दी खत्म होने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।