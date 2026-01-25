Noida engineer death: डिलीवरी बॉय से SIT ने इन सवालों का मांगा जवाब, मोनिंदर ने कहा- तीन दिन से घर पर…

एसआईटी के सवालों के जवाब देने के बाद मोनिंदर ने बताया कि उसने कोई झूठी कहानी नहीं बनाई है, बल्कि उसने वही बताया जो उस रात हुआ था। इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में पूछताछ करने के दौरान एसआईटी ने डिलीवरी बॉय से पूछा कि डिलीवरी ऐप कब से कब तक ऑन रहती है। मोनिंदर के अनुसार, उन्होंने यह भी पूछा कि युवराज को बचाने के लिए कितनी देर कोशिश की, वे पानी में कितनी देर तक थे, और इस दौरान क्या-क्या हुआ। इन सभी सवालों का जवाब देते हुए मोनिंदर ने सारी सच्चाई बता दी। इसके साथ ही यह कहा कि अगर युवराज गाड़ी के ऊपर होता तो उसे बचा लिया होता, लेकिन वह गाड़ी के अंदर था। फिर भी इतना समय था कि मौके पर संसाधनों को लेकर उसे बचाया जा सकता था।