जाते-जाते चाचा और बहन से गिले-शिकवे दूर कर गए अजित…परिवार के एक साथ होने की सुप्रिया सुले ने की थी घोषणा

दरअसल, अजित पवार बुधवार को अपने चार्टर्ड प्लेन से बारामती गए थे। उन्हें बारामती में एक चुनावी कार्यक्रम में शामिल होना था। रिपोर्ट की मानें तो बारामती में लैंडिंग के दौरान रनवे पर चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। इसमें अजित पवार समेत प्लेन में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। डीजीसीए ने घटना की पुष्टि करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर शोक जताया, जबकि अन्य मृतकों के प्रति गहरी संवेदना जताई। अजित की मौत के समाचार से पूरे महाराष्ट्र में सियासी शोक छा गया। उनकी बहन सु‌प्रिया सुले और पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती पहुंच चुकी हैं। चाचा शरद पवार भी घटनास्‍थल पर पहुंचे। इस हादसे में अजित पवार समेत, मुंबई पीएसओ HC विदीप जाधव, पायलट कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन सांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी की मौत हुई है।