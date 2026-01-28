Ajit Pawar की अंतिम यात्रा: कल बारामती की मिट्टी में विलीन होंगे ‘दादा’, राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी विदाई

Ajit Pawar funeral updates: महाराष्ट्र की राजनीति (Maharashtra Politics) के सबसे सशक्त स्तंभ और उप मुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) के असामयिक निधन से पूरा प्रदेश ही नहीं, देश भी शोक की लहर में डूबा हुआ है। प्रशासन ने आधिकारिक पुष्टि की है कि उनका 29 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार उनके पैतृक गढ़ बारामती में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ (Baramati, State Funeral) संपन्न होगा। यह विदाई उस जननेता को समर्पित है, जिसने अपने कड़े अनुशासन और विकासपरक दृष्टि से महाराष्ट्र की सियासत को एक नई दिशा दी।