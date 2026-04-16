180 नहीं 500 महिलाओं को फंसाया, अयान से बड़ा निकला आनंद, दिल्ली पुलिस ने हनीट्रैप और रोमांस स्कैम का किया पर्दाफाश

इस गिरोह का पर्दाफाश तब हुआ जब एक महिला ने 7 लाख रुपये की ठगी की शिकायत दर्ज कराई। आरोपी ने पीड़िता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और फिर व्हाट्सएप पर नजदीकियां बढ़ाईं। भरोसा जीतने के बाद उसने मेडिकल इमरजेंसी और बिजनेस में घाटे का बहाना बनाकर पैसे ऐंठना शुरू किया। हद तो तब हो गई जब पीड़िता ने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने खुद का सिम बंद कर लिया और दूसरे नंबर से यह झूठ फैला दिया कि 'वैभव' (उसका फर्जी किरदार) की मौत हो चुकी है।