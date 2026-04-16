बेहोश प्रेमिका को मृत समझा, आहत प्रेमी का चौंकाने वाला कदम… होश में आते ही युवती रह गई सन्न

Kalkaji guest house suicide case: दिल्ली के कालकाजी इलाके के एक गेस्ट हाउस से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां दिल्ली में बदरपुर के रहने वाले 28 साल के जावेद का शव संदिग्ध हालत में मिला। जानकारी के अनुसार, वह वहां अपनी प्रेमिका के साथ गया था। शुरुआत में यह मामला सिर्फ आत्महत्या का केस लग रहा था और इसके पीछे का कारण रहस्य था। लेकिन पूछताछ के दौरान बात सामने आई कि जावेद ने आत्महत्या सिर्फ एक गलतफहमी के चलते की। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है।