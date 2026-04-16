दिल्ली में सनसनीखेज वारदात: प्रेमी की होने वाली पत्नी पर पड़ोसन ने फेंका तेजाब, बोली- वो सिर्फ मेरा है

गोकलपुरी थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 124(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं और पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह पीड़िता के मंगेतर के साथ सालों से रिश्ते में थी और उसकी शादी किसी और से होते हुए नहीं देख सकती थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी और मंगेतर के फोन रिकॉर्ड्स से उनकी बातचीत की पुष्टि हुई है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है।