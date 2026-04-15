25 लाख की फिरौती नहीं दी, तो गुप्तांग पर बिजली का शॉक देकर मार डाला, कोल्हापुर में व्यापारी की क्रूर हत्या

भरतेश्वर के शव पर मिले चोट के निशान इतने भयानक थे कि पुलिस भी दंग रह गई। प्राथमिक जांच के अनुसार, आरोपियों ने उनके कान के पीछे चाकू से गहरा वार किया था। हैवानियत यहीं नहीं रुकी, आरोपियों ने बैटरी का इस्तेमाल कर उनकी गर्दन, पेट, कान और गुप्तांगों पर बिजली के झटके दिए। असहनीय यातनाएं देने के बाद अंत में गला घोंटकर उनकी जान ले ली गई। पुलिस को संदेह है कि अपहरण के कुछ ही घंटों बाद आधी रात को ही उनकी हत्या कर दी गई थी।