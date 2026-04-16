एक गिलास पानी से शुरू हुई साजिश; 27 साल के वेटर ने 70 साल की महिला से की दरिंदगी , CCTV फुटेज आई सामने

आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक टीम बनाई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। फुटेज में आरोपी घटना के समय महिला के घर आते-जाते दिखा। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच और अन्य सुरागों की मदद से उसकी लोकेशन ट्रैक की और उसे पांडव नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह पहले भी महिला के घर गया था और जानता था कि वह अकेली रहती है। इसी बात का फायदा उठाकर उसने इस घटना को अंजाम दिया।गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।