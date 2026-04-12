मामा संग गई थी 4 साल की मासूम, कुछ देर बाद मिली लाश, जांच में हुए बड़े खुलासे

Ghaziabad 4 year old girl murder: गाजियाबाद के शालीमार गार्डन क्षेत्र में सड़क किनारे एक कार के नीचे चार साल की बच्ची का शव मिला, जिस वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहां के स्थानीय लोगों ने कार के नीचे कुच संदिग्ध देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर दी। शुरुआती जांच में यह मामला संदिग्ध लगा क्योंकि बच्ची का शव सामान्य हालत में नहीं था। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, मामले की परतें खुलती गईं और शक की सुई धीरे-धीरे परिवार के ही एक सदस्य पर आकर टिक गई।