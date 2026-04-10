महिलाओं की आड़ में करोड़ों का गोल्ड नेटवर्क बेनकाब, मुंबई एयरपोर्ट पर 24 विदेशी यात्रियों से 30 किलो सोना बरामद

DRI gold smuggling bust: राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की कार्रवाई ने एक ऐसे तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो काफी समय से चुपचाप अपना काम कर रहा था। नैरोबी से मुंबई पहुंचे यात्रियों को जब रोक कर उनकी जांच की गई तो जांच में बड़ा खुलासा हुआ। 24 विदेशी महिला यात्रियों के पास से 30 किलो सोना बरामद हुआ। इस सोने की कीमत 37 से 38 करोड़ रुपये के बीच मानी जा रही है। जांच के आगे बढ़ने पर यह पूरा मामला एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा है।