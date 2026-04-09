नासिक की IT कंपनी में ‘पाप’ का खुलासा; रेप, छेड़छाड़ और जबरन धर्मांतरण के आरोप में 6 टीम लीडर गिरफ्तार

पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के भीतर हिंदू कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा था। इस मामले में पकड़े गए आरोपी तैसिफ अत्तार, दानिश, शाहरुख शेख और रजा मेमन पर एक हिंदू युवक को जबरन इस्लाम कबूल करवाने का आरोप है। शिकायत में कहा गया है कि युवक को दफ्तर में नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया और उसे जबरन बीफ (गोवंश का मांस) खिलाया गया। युवक के धर्म परिवर्तन के बाद की तस्वीरें सामने आने के बाद मामला और गरमा गया है।