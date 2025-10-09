बिहार: जाति-धर्म के ध्रुवीकरण के बीच नए समीकरणों की तलाश

नई दिल्ली। बिहार का चुनाव एक बार फिर ध्रुवीकरण की पुरानी जमीन पर जाता दिख रहा है। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी जटिल है। जहां भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण की रणनीति पर है तो राजद जातीय समीकरणों को साधने में लगी है। इसके बीच जेडीयू और कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रही हैं। उधर, लोजपा रामविलास और वीआईपी पिछले चुनाव के प्रदर्शन के दम पर नए समीकरण बनाने की जुगत में है। इन सबके बीच प्रशांत किशोर की नई नवेली जन सुराज पार्टी धर्म जाति से इतर युवाओं पर फोकस कर चुनाव में अपनी मौजूदगी दिखाने के प्रयास में हैं।