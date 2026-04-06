‘मुस्लिम छात्रों को बाहर निकाल दो, 13 बम लगाए हैं’, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में ब्लास्ट करने की चेतावनी

दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए दिल्ली विधानसभा और उसके पास स्थित मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की सनसनीखेज धमकी मिली थी। यह धमकी भरा ईमेल ठीक उस वक्त आया जब कुछ ही घंटों बाद विधानसभा में दिल्ली का बजट 2026-27 पेश किया जाना था। इस घटना के बाद राजधानी के उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में बजट सत्र की सुरक्षा व्यवस्था को कई गुना बढ़ा दिया गया था। जानकारी के अनुसार, यह धमकी भरा संदेश दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के आधिकारिक ईमेल आईडी पर प्राप्त हुआ था। ईमेल की सामग्री बेहद गंभीर थी, जिसमें न केवल परिसर में विस्फोट करने की बात कही गई थी, बल्कि प्रधानमंत्री और देश के कई अन्य दिग्गज राजनेताओं के नामों का भी उल्लेख किया गया था।