गुरुग्राम: सेक्टर-28 की इमारत में भीषण आग, रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बचाई 4 जिंदगियां; बड़ा हादसा टला

शुक्रवार दोपहर सेक्टर-28 की एक इमारत में लगी भीषण आग पर दमकल विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पूरी तरह काबू पा लिया है। जैसे ही इमारत में चार लोगों के फंसे होने की खबर मिली, पुलिस टीम, होमगार्ड के जवानों और फायर फाइटर्स ने बिना एक पल गंवाए जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। धुएं के गुबार और बढ़ती तपिश के बीच जांबाज टीम इमारत के भीतर दाखिल हुई और चारों व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राहत की बात यह रही कि समय रहते की गई इस कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया और इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।