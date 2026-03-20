पति से मिलने के 10 मिनट बाद ही तड़पने लगी काजल… गुरुग्राम में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत

काजल के भाई का आरोप है कि पहली मंजिल से नीचे जाने के करीब दस मिनट के भीतर ही काजल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसकी नाक से खून बहने लगा, जिसके बाद उसे तुरंत पास के निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे सिविल अस्पताल रेफर किया गया, जहां काजल ने दम तोड़ दिया।