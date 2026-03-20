6 साल बाद जेल से बाहर आए शरजील इमाम; चेहरे पर मुस्कान और विक्ट्री साइन के साथ दी दस्तक…

शरजील इमाम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर विरोध प्रदर्शनों के आयोजन और 'चक्का जाम' की रणनीति तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। पुलिस की जांच के अनुसार, इमाम ने विभिन्न स्थानों का दौरा कर लोगों को लामबंद करने का काम किया था। दिल्ली पुलिस का यह भी दावा है कि उनकी सक्रियता केवल राजधानी तक सीमित नहीं थी, बल्कि अन्य शहरों में भी उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के भीषण सांप्रदायिक दंगों के दौरान 53 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।