DIG ऑफिस के पीछे डायमंड शोरूम में बड़ी वारदात! कई पुलिसकर्मियोंं पर गिरी गाज

सूचना पर DIG और SSP टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरा निरीक्षण किया। इस दौरान पता चला कि चोरों के पास ग्राइंडर था। छतों के ऊपर से जा रहे केबिल काटकर ग्राइंडर से गेट काटा और फिर दीवार तोड़कर अंदर घुसे और सारा माल चोरी कर ले गए। चोरों ने दीवार में बहुत ही छोटी सी सेंध लगाई और घटना को अंजाम दे दिया। फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने मौके पर छानबीन की लेकिन कोई सटीक सुराग हाथ नहीं लग सका। पुलिस की एक टीम सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और एक टीम छानबनी में लगी है। इनके अलावा तीन अन्य टीमें घटना की परतों को खोलने में लगी हुई हैं।