बार-बार यौन शोषण से गर्भवती हो गई 10वीं की छात्रा, तबीयत बिगड़ी तो खुला राज, परिजन हैरान

दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बार-बार यौन शोषण से गर्भवती हो गई दसवीं की छात्रा। (प्रतीकात्मक फोटो)
Ghaziabad Crime: दिल्ली-एनसीआर में आएदिन रेप के मामले सामने आते हैं, जिसमें पीड़िता कभी अपने तो कभी पड़ोसी की बदनीयती का शिकार पाई जाती है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली से सटे गाजियाबाद से फिर सामने आया। इस मामले में आरोपी ने 15 साल की लड़की को हसीन सपने दिखाकर अपने जाल में फंसाया। फिर एक दिन स्कूल के बाहर कार में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान आरोपी ने छात्रा का अश्लील वीडियो भी बना लिया। इसके बाद जब आरोपी ने छात्रा से किया गया वादा पूरा नहीं किया तो छात्रा ने उससे दूरी बना ली।
यह आरोपी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने छात्रा को वो अश्लील वीडियो दिखाकर उसे स्कूल में वायरल करने की धमकी दे डाली। इससे छात्रा डर गई और फिर आरोपी ने बार-बार उसका यौन शोषण किया। यह क्रम लगभग एक साल तक चला। इसके बाद 16वें साल में प्रवेश कर चुकी छात्रा गर्भवती हो गई। अचानक उसका तेजी से वजन बढ़ने लगा। परिजनों को यह थोड़ा अजीब लेकिन सामान्य लगा। इसलिए छात्रा को लेकर परिजन डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने प्राथमिक जांच के बाद उसे कुछ दवाइयां दे दीं और रोज खिलाने को कहा।
परिजनों का कहना है कि जिला अस्पताल गाजियाबाद से मिली दवाएं खिलाने के बाद भी उसका वजन कम नहीं पड़ा था। इसके बाद उसकी खून की जांच कराई गई। इसमें पता चला कि उसके हार्मोंस असंतुलित हो रहे हैं। इस दौरान भी डॉक्टरों ने उम्र के हिसाब से शारीरिक बदलावों का हवाला देकर दवाइयां दे दीं और नियमित खिलाने को कहा। पीड़िता की मां का कहना है कि बीते 11 दिसंबर को वह अपनी बहन के घर गई थीं, जहां उनकी 16 साल की बेटी भी साथ थी। इसी बीच रात में अचानक उनकी बेटी के पेट में तेज दर्द उठा। इसपर वह उसे डॉक्टर के पास लेकर गईं, जहां जांच के बाद पता चला कि वह गर्भवती है। यह सुनकर जहां परिजनों के होश उड़ गए, वहीं छात्रा भी बदहवास हो गई। इसके बाद परिजन अस्पताल से घर पहुंचे और छात्रा से पूछताछ की।
माता-पिता की पूछताछ के दौरान छात्रा ने रोते हुए पूरे मामले की सच्चाई बता दी। छात्रा ने माता पिता को बताया कि उसके स्कूल के पास एक मयंक उर्फ ऋतिक नाम का लड़का रहता है। उसने करीब साल भर पहले उसे हसीन सपने दिखाकर अपने जाल में फंसाया और कार में शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान मयंक ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया और अपना वादा भी पूरा नहीं किया। मयंक के वादे से मुकरने के बाद जब वह उससे दूरी बनाने लगी तो एक दिन स्कूल में ही मयंक ने उसे वह अश्लील वीडियो दिखाया और अन्य छात्र-छात्राओं के बीच वायरल करने की धमकी दी। इससे वह डर गई और मयंक की बात मान ली। इसके बाद मयंक उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाने लगा। इसके चलते वह गर्भवती हो गई। बेटी की बात सुनकर मां-बाप के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। इसके बाद परिजन बेटी को लेकर थाने पहुंचे।
गाजियाबाद के विजयनगर थाने में 18 दिसंबर को मामले में FIR दर्ज की गई। कार्यवाहक एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि पीड़िता की उम्र मात्र 16 साल है। इसलिए पॉक्सो की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी मयंक उर्फ ऋतिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पीड़िता के अनुसार, मयंक ने उसे पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया फिर उसका यौन शोषण किया। इस दौरान अश्लील वीडियो भी बनाया। पुलिस उस वीडियो की तलाश में जुटी है। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अदालत के आदेश पर उसका गर्भपात कराया जाएगा।
