बार-बार यौन शोषण से गर्भवती हो गई 10वीं की छात्रा, तबीयत बिगड़ी तो खुला राज, परिजन हैरान

माता-पिता की पूछताछ के दौरान छात्रा ने रोते हुए पूरे मामले की सच्चाई बता दी। छात्रा ने माता पिता को बताया कि उसके स्कूल के पास एक मयंक उर्फ ऋतिक नाम का लड़का रहता है। उसने करीब साल भर पहले उसे हसीन सपने दिखाकर अपने जाल में फंसाया और कार में शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान मयंक ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया और अपना वादा भी पूरा नहीं किया। मयंक के वादे से मुकरने के बाद जब वह उससे दूरी बनाने लगी तो एक दिन स्कूल में ही मयंक ने उसे वह अश्लील वीडियो दिखाया और अन्य छात्र-छात्राओं के बीच वायरल करने की धमकी दी। इससे वह डर गई और मयंक की बात मान ली। इसके बाद मयंक उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाने लगा। इसके चलते वह गर्भवती हो गई। बेटी की बात सुनकर मां-बाप के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। इसके बाद परिजन बेटी को लेकर थाने पहुंचे।