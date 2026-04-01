कांग्रेस ने केरल में लगाई पूरी ताकत, राहुल ने डाला डेरा

दरअसल, केरल के वायनाड से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सांसद है। जबकि इससे पहले इसी सीट से राहुल गांधी सांसद रह चुके हैं। दोनों नेताओं के केरल से जुड़ाव होने के चलते गांधी परिवार की साख इन चुनावों में दाव पर लग चुकी है। यही वजह है कि राहुल गांधी पिछले दो दिनों से केरल के दौरे पर है। वहीं वेणुगोपाल और सचिन पायलट ने केरल में डेरा डाल रखा है। इनके अलावा कई अन्य वरिष्ठ नेता लगातार केरल का दौरा कर रहे हैं। गौरतलब है कि केरल में कांग्रेस को एलडीएफ के पिनराई विजयन सरकार के दस साल की एंटी इंकबेंसी पर भरोसा है।