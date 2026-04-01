मुजफ्फरनगर के वकील हत्याकांड में तीन को फांसी की सजा, लाखों रुपये जुर्माना भी

पुलिस ने इस मामले में तहरीर के आधार पर बकरा मार्केट निवासी सोनू उर्फ रिजवान, इसके साथी सिंगोल अल्वी और शालू उर्फ अरबाज के साथ-साथ भोपा के ही रहने वाले दिनेश को गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही पर शव बरामद कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। न्यायालय ने पूरे ट्रायल के बाद सिंगोल अल्वी, सोनू और शालू को अपहरण और हत्या के लिए दोषी माना और दिनेश को सबूत मिटाने में शामिल माना। इस तरह इन तीनों को मृत्युदंड और दिनेश को सात साल कैद की सजा सुनाते हुए मुख्य आरोपी पर दस लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। इस पूरे हत्याकांड में सिंगोल अल्वी मुख्य हत्यारोपी है। सिंगोल अल्वी की कार से समीर का अपहरण किया गया था। सोनू उर्फ रिजवान इस कार का ड्राइवर था इनके अलावा शालू उर्फ अरबाज और दिनेश उसके नोकर थे।